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Arkhouse и Brigade хотят купить Macy's за $5,8 млрд и сделать ее частной

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американские инвесткомпании Arkhouse Management и Brigade Capital Management 1 декабря подали заявку на приобретение сети универмагов Macy's Inc. за $5,8 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Arkhouse и Brigade, которые уже владеют значительной долей в Macy's, предлагают $21 за каждую ее акцию и готовы повысить оценку при благоприятных результатах комплексной экспертизы (due diligence). Инвесткомпании считают Macy's недооцененной на публичных рынках и намерены сделать ее частной.

Совет директоров ритейлера уже обсуждал это предложение, но его позиция неясна, отмечает газета.

Акции Macy's за последний месяц подорожали на 58,5% - до $17,4 за штуку, в то время как индекс Standard & Poor's 500 прибавил 4,3%. В 2015 году стоимость бумаг ритейлера достигала $70. Капитализация компании в данный момент составляет около $4,8 млрд.

Arkhouse Management Arkhouse Macy's Brigade США
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