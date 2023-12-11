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Индийская биржа NSE может обойти Гонконг по общей капитализации эмитентов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Национальная фондовая биржа Индии (NSE) может вскоре опередить Гонконгскую фондовую биржу по общей капитализации эмитентов и стать седьмым по величине рынком акций в мире, пишет Financial Times.

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По данным Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges, WFE), на конец октября совокупная капитализация эмитентов, чьи акции торгуются на NSE, составляла $3,7 трлн. Показатель гонконгской площадки достигал $3,9 трлн. Их опережают только биржи США, материкового Китая, ЕС и Японии.

Неделю назад индийские фондовые индексы зафиксировали лучшую динамику за 14 месяцев и обновили исторические рекорды на новостях о победе правящей партии на выборах в ряде штатов.

С начала года индийский Nifty 50 набрал 15,8%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 18,1%.

Рынки акций Индии и Китая в минувшем десятилетии шли нога в ногу, но в последние три года их пути начали расходиться, сказал FT Абхирам Элесварпу, отвечающий за индийское направление в гонконгском офисе BNP Paribas. "Китайские фондовые индексы в целом снижаются, тогда как Индия идет в одну сторону: вверх", - отметил он.

По словам Элесварпу, инвесторов привлекают в Индии показатели потребления, включая рост расходов обеспеченных индийцев на недвижимость и люксовые товары, а также наращивание капвложений государства в инфраструктуру.

Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году индийская экономика вырастет сильнее всех среди крупных экономик - на 6,3%, китайская - на 5%.

"Если взять мир в целом, найдется не так много стран, где в ближайшие 15-20 лет можно с основательной уверенностью ожидать устойчивый рост реального ВВП на уровне не менее 6%" - сказал FT Пратик Гупта, отвечающий в Kotak Securities за работу с институциональными инвесторами на рынке акций.

Hang Seng Гонконг Индия NSE WSE МВФ
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