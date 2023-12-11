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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Литва ужесточит контроль транзита санкционных грузов в третьи страны через РФ и Белоруссию

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Литовская таможня будет жестче контролировать экспорт (реэкспорт) или транзит санкционных товаров в третьи страны через Россию и Белоруссию, сообщила пресс-служба ведомства.

Литовская таможня, проанализировав тенденции торговли санционными товарами с третьими странами, ужесточает контроль в отношении грузов, которые экспортируются в эти государства через территорию России и Белоруссии или перевозятся транзитом через эти страны. Это делается для исключения риска попадания санкционных товаров на внутренний рынок России и Белоруссии, говорится в пресс-релизе.

"С 18 декабря Литовская таможня принимает дополнительные меры, связанные с экспортом (реэкспортом) или транзитом санкционных товаров. При экспорте (реэкспорте) или транзите подсанкционных товаров подача декларации производителя будет обязательной. Если декларация производителя не будет представлена в таможню Литвы, находящиеся под санкциями (грузы - ИФ), не будут выпущены из Европейского союза", - поясняет пресс-служба.

Литовская таможня ожидает, что подача декларации производителя при экспорте (реэкспорте) или транзитной перевозке санкционных товаров не создаст существенных препятствий для бизнеса. С июля 2023 года таможня требует такой документ при экспорте (реэкспорте) определенных видов санкционных товаров.

Как сообщалось, таможня Литвы в 2023 году серьезно усилила контроль за грузами, идущими в направлении России и Белоруссии в связи с санкционной политикой Евросоюза в отношении Москвы и Минска. При этом практически все грузовые автомашины на границах Литвы с Россией и Белоруссией сканируются рентгеновской аппаратурой.

Литва РФ Белоруссия
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