Рубль в понедельник вырос к основным валютам в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам понедельника; рубль вырос к бивалютной корзине в ожидании пятничного заседания Банка России, по итогам которого прогнозируется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП).

Курс доллара США составил 90,69 руб./$1 в 19:00, что на 1,21 рубля ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,7 руб./EUR1, подешевев на 94,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,09 рубля, до 93,84 руб. Курс китайского юаня снизился на 17,8 копейки до 12,61 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к основным валютам по итогам торгов понедельника перед заседанием Банка России, на котором, как ожидается, вновь будет повышена ключевая ставка. Заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу, 15 декабря, по его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

На этой неделе внимание инвесторов приковано к заседаниям и других ведущих центробанков мира. В среду итоги встречи руководства подведет Федеральная резервная система (ФРС) США, в четверг - Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Ожидается, что все три ЦБ оставят процентные ставки на многолетних максимумах, пишет Trading Economics.

Инфляция в России в ноябре 2023 года составила 1,11% после 0,83% в октябре, 0,87% в сентябре, 0,28% в августе, 0,63% в июле, 0,37% в июне, 0,31% в мае, 0,38% в апреле, 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-ноябрь 2023 года цены в РФ выросли на 6,64%.

Инфляция в ноябре 2023 года оказалась немного ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,2%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре 2023 года ускорилась до 7,48% (аналитики ожидали около 7,6%) с 6,69% на конец октября, 6,00% на конец сентября, 5,15% на конец августа, 4,30% на конец июля, 3,25% на конец июня, 2,51% на конец мая, 2,31% на конец апреля, 3,51% на конец марта после 10,99% на конец февраля, 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря 2022 года.

ВВП РФ в 2023 году может вырасти на 3,1%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 1-5 декабря). По сравнению с опросом ЦБ в октябре консенсус-прогноз по динамике ВВП значительно улучшился: в октябре экономисты ожидали рост экономики в 2023 году на 2,5%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год также существенно вырос, теперь эксперты ждут ее на уровне 7,6% (что выше прогноза ЦБ в 7,0-7,5%), тогда как в сентябре прогнозировали на уровне 7,0%.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 27 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Аналитики повысили прогнозную траекторию ключевой ставки на всем горизонте - до 9,9% годовых (+0,1 п.п. к октябрьскому прогнозу) в среднем в 2023 году, 14,0% годовых (+1,4 п.п.) в среднем в 2024 году, 9,0% годовых (+0,8 п.п.) в среднем в 2025 году, 7,0% годовых (+0,5 п.п.) в среднем в 2026 году. Экономисты также повысили оценку нейтральной ключевой ставки до 6,5% годовых (+0,5 п.п.) к октябрьскому прогнозу.

Аналитики пересмотрели траекторию курса в сторону более сильного рубля на всем горизонте, но с прежней тенденцией к постепенному ослаблению. Прогноз среднегодового курса доллара на 2023 год - 85,4 руб. (предполагает средний курс в декабре 2023 года 93,6 рубля за доллар), на 2024 год - 92,0 руб. за доллар (против 94,0 руб. по опросу в октябре), на 2025 год - 93,0 руб. (97,5 руб.), на 2026 год - 94,8 руб. (98,2 руб.).

Комментарии аналитиков

"Новая неделя началась укреплением отечественной валюты, которое происходит на фоне неопределенности, сложившейся на рынке в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке. Мы ожидаем, что на ближайшем заседании ЦБ повысит ключевую ставку до 16%. Не исключаем и более существенного роста - до 17% годовых, но считаем этот сценарий менее вероятным. Основными событиями этой недели, влияющими на курс, будут заседание ФРС и данные по импорту/экспорту РФ. Стоимость рубля будет зависеть в том числе и от уровня ключевой ставки, но в текущих реалиях эта корреляция не так очевидна, как раньше", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"Российская валюта вернулась в район 91 руб. по отношению к доллару США. Главными драйверами роста рубля, вероятно, сегодня стали продажи валютной выручки экспортерами на фоне привлекательного курса рубля по отношению к доллару, а также возможное повышение ключевой ставки Банком России. Ранее рубль снижался на фоне слабой динамики на нефтяном рынке и сезонных факторов", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

"В начале недели рубль развил укрепление последних дней. Во второй половине дня пара "доллар-рубль" опускалась ниже уровня 90,5 руб./$1, обновив недельный минимум. Напомним, что еще в первой половине прошлой недели рубль находился под локальным давлением и на его пике слабел до 93,56 руб. по доллару. Отметим, что еще до окончания рабочего дня обороты по паре "доллар-рубль" с расчетами "завтра" были близки к максимальной величине с 20 ноября, что свидетельствовало об активизации крупных продавцов валюты. Не исключено, что продажа валютной выручки к налогам в декабре началась чуть раньше второй половины месяца. Впрочем, увеличение продаж валюты экспортерами в ближайшие дни может носить и административный характер для поддержания стабильности на биржевом рынке", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Цены на нефть слабо опускаются на вечерних торгах в понедельник после снижения почти на 4% по итогам прошлой недели.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подешевели на 0,21 - до $75,67 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,34% и составили $70,98 за баррель.

Обе марки завершили в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

Статданные из Китая, опубликованные в минувшие выходные, показали максимальное с ноября 2020 года снижение потребительских цен в стране - на 0,5% в годовом выражении. Дефляция в КНР отмечена по итогам второго месяца подряд, что говорит об ослаблении спроса на сырье для промышленного сектора, отмечает Market Watch.

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 декабря на 65,56 копейки, до 90,9846 руб./$1, и уменьшил курс евро на 76,4 копейки, до 98,0769 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник уменьшился на 50,33 копейки по отношению к пятнице и составил 91,0565 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 64,61 копейки и составил 90,9908 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 764,58 млн, из которых $390,702 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 373,878 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 74,21 копейки, до 98,0997 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 75,36 копейки, до 98,0335 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR486,315 млн, из которых EUR119,47 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR366,845 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ в понедельник, 11 декабря, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 824,9 млрд рублей (при лимите 1 трлн 370 млрд рублей и спросе 824,9 млрд рублей) в среднем по ставке 14,83% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 декабря уменьшилась на 3 базисных пункта - до 14,49% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник относительно пятницы на 1 базисный пункт - до 14,98% годовых, на 3 месяца - повысилась на 9 базисных пунктов, до 13,85% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 12 базисных пунктов, до 11,6% годовых.