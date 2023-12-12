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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Рубль почти не меняется к доллару и юаню на старте торгов во вторник

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и юань почти не изменились на Московской бирже утром во вторник, рубль лег в боковой дрейф в ожидании новых торговых идей.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,64 руб./$1 (-5,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 34,71 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени не изменился на Московской бирже и составил 12,61 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", узкий диапазон изменений валютного курса рубля обусловлен относительным спокойствием рынка в ожидании ключевых событий недели. Совет директоров Банка России 15 декабря примет решение по ключевой ставке, аналитики прогнозируют очередное повышение с учетом инфляционного давления.

На текущую неделю также запланированы заседания Федрезерва США, Европейского центрального банка и Банка Англии. Во вторник ожидается статистика по потребительским ценам США, в среду Минтруда страны опубликует данные о ценах производителей.

Сигналы с мировых рынков на старте торгов в целом позитивны для нацвалюты, однако ярко выраженной динамики не наблюдается.

Цены на нефть

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 составила $76,27 за баррель, что на 0,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,56 за баррель, что на 0,34% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник преобладает позитив: китайский CSI 300 стабилен, снижение составило 0,03%, японский Nikkei 225 увеличился на 0,38%, гонконгский Hang Seng повысился на 0,94%, южнокорейский Kospi вырос на 0,39%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,54%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 0,39%.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в небольшом плюсе, трейдеры заняли выжидательную позицию перед публикацией данных по инфляции в США за ноябрь и заседанием Федеральной резервной системы (ФРС). Значение Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка было максимальным с 5 января 2022 года, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили максимумы соответственно с 29 марта и 4 апреля прошлого года.

Центральным событием для рынка на этой неделе является заседание ФРС, итоги которого будут подведены в среду. Трейдеры уверены, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне 5,25-5,5%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление потребительской инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,1% в годовом выражении с 3,2% в октябре. Темпы роста цен производителей, как ожидается, сократились до 1% с 1,3%.

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