Динамика цен на пшеницу в РФ в начале декабря ослабла, цены на кукурузу пошли вниз

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Колебания цен на пшеницу, которые в последнее время наблюдались на рынке РФ, в первую неделю декабря ослабли. В то же время цены на кукурузу, которые до этого в большинстве регионов росли, начали повсеместно снижаться. Об этом сообщается в мониторинге компании "ПроЗерно".

Так, на рынке пшеницы 3 класса наибольшее колебание отмечено в центре - рост на 215 рублей до 13 633 рублей за тонну (EXW европейская Россия, с НДС). В остальных регионах цены менялись слабо: от роста на 15 рублей на юге до снижения на 65 рублей в Поволжье.

Цены на пшеницу 4 класса в основном снижались, больше всего в Поволжье – на 350 рублей до 11 100 рублей. В центре эта пшеница подорожала на 215 рублей до 10 717 рублей за тонну.

Пшеница 5 класса больше всего подешевела в Сибири – на 335 рублей до 11 717 рублей. В Поволжье цены снизились на 165 рублей до 8 488 рублей. В то же время на Урале отмечен рост на 175 рублей до 10 525 рублей, на юге – на 135 рублей до 10 867 рублей.

Цены на фуражный ячмень продолжили сильно колебаться. В центре после роста они снизились на 215 рублей до 8 100 рублей. В Черноземье, наоборот, после снижения выросли на 150 рублей до 8 090 рублей. На Урале рост продолжился на 190 рублей до 10 435 рублей. В Сибири и Поволжье цены выросли не сильно, на юге – не изменились.

Рожь в основном дорожала. Так, в Черноземье – на 240 рублей до 7 820 рублей, в центре – на 185 рублей до 7 650 рублей, в Поволжье – на 140 рублей до 7 625 рублей. На Урале и в Сибири цены не изменились.

Цены на кукурузу дружно пошли вниз. Наибольшее падение произошло в центре – на 635 рублей до 9 650 рублей, и в Черноземье – на 280 рублей до 10 380 рублей за тонну.

На рынке круп цены снизились на гречку и пшено, на рис не изменились. Так, гречка подешевела до 37 790 рублей за тонну с 37 960 рублей неделей ранее, пшено – до 22 710 рублей с 22 960 рублей соответственно. Цена риса составила 74 700 рублей за тонну.