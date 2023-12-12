Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Динамика цен на пшеницу в РФ в начале декабря ослабла, цены на кукурузу пошли вниз

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Колебания цен на пшеницу, которые в последнее время наблюдались на рынке РФ, в первую неделю декабря ослабли. В то же время цены на кукурузу, которые до этого в большинстве регионов росли, начали повсеместно снижаться. Об этом сообщается в мониторинге компании "ПроЗерно".

Так, на рынке пшеницы 3 класса наибольшее колебание отмечено в центре - рост на 215 рублей до 13 633 рублей за тонну (EXW европейская Россия, с НДС). В остальных регионах цены менялись слабо: от роста на 15 рублей на юге до снижения на 65 рублей в Поволжье.

Цены на пшеницу 4 класса в основном снижались, больше всего в Поволжье – на 350 рублей до 11 100 рублей. В центре эта пшеница подорожала на 215 рублей до 10 717 рублей за тонну.

Пшеница 5 класса больше всего подешевела в Сибири – на 335 рублей до 11 717 рублей. В Поволжье цены снизились на 165 рублей до 8 488 рублей. В то же время на Урале отмечен рост на 175 рублей до 10 525 рублей, на юге – на 135 рублей до 10 867 рублей.

Цены на фуражный ячмень продолжили сильно колебаться. В центре после роста они снизились на 215 рублей до 8 100 рублей. В Черноземье, наоборот, после снижения выросли на 150 рублей до 8 090 рублей. На Урале рост продолжился на 190 рублей до 10 435 рублей. В Сибири и Поволжье цены выросли не сильно, на юге – не изменились.

Рожь в основном дорожала. Так, в Черноземье – на 240 рублей до 7 820 рублей, в центре – на 185 рублей до 7 650 рублей, в Поволжье – на 140 рублей до 7 625 рублей. На Урале и в Сибири цены не изменились.

Цены на кукурузу дружно пошли вниз. Наибольшее падение произошло в центре – на 635 рублей до 9 650 рублей, и в Черноземье – на 280 рублей до 10 380 рублей за тонну.

На рынке круп цены снизились на гречку и пшено, на рис не изменились. Так, гречка подешевела до 37 790 рублей за тонну с 37 960 рублей неделей ранее, пшено – до 22 710 рублей с 22 960 рублей соответственно. Цена риса составила 74 700 рублей за тонну.

ПроЗерно
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Девелопер "Самолет" покупает собственный банк

Девелопер "Самолет" покупает собственный банк

Lamoda открыла первые офлайн-магазины в Москве

Lamoda открыла первые офлайн-магазины в Москве

Бывший завод Volvo в Калуге 14 декабря запустит производство

Бывший завод Volvo в Калуге 14 декабря запустит производство

Минсельхоз предложил с 23 января ввести квоты на импорт "недружественных" семян

ВС РФ изучит неустойку за "уход из России" на примере IKEA

ВС РФ изучит неустойку за "уход из России" на примере IKEA

ЦБ определил порядок взаимодействия участников финрынка при обмене заблокированными активами

Потребление энергомощности в России вновь обновило исторический максимум

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });