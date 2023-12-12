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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Эксперты спрогнозировали сохранение ставки ФРС на 5,25-5,5% годовых

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США по итогам декабрьского заседания, которое завершится 12 декабря, сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 5,25-5,5% годовых - на максимальном уровне за 22 года, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов.

При этом экспертов больше интересует вопрос о том, когда американский ЦБ перейдет к циклу снижения ставок.

По данным CME FedWatch Tool, трейдеры ожидают начала смягчения денежно-кредитной политики уже в марте 2024 года и прогнозируют, что за год ставка будет снижена на 1,25 процентного пункта, что соответствует пяти снижениям на стандартные для Федрезерва 25 б.п.

Почти две трети участников опроса, проведенного Financial Times в начале декабря, полагают, что ФРС воздержится от снижения ключевой процентной ставки как минимум до июля 2024 года. При этом три четверти респондентов уверены, что снижение ставки в следующем году составит 50 б.п. или менее.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают еще одного повышения базовой процентной ставки в январе 2024 года. Далее, как предполагается, Федрезерв сделает паузу до июля, а затем до конца следующего года снизит ставку на 100 б.п.

Председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно заявлял в последнее время, что считает преждевременным обсуждение того, когда ЦБ может приступить к смягчению ДКП.

"Пока рано говорить с уверенностью о том, что мы достигли в достаточной мере ограничительного состояния политики, или обсуждать сроки ее смягчения", - сказал он на прошлой неделе.

Пауэлл дал понять, что ФРС сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых на декабрьском заседании, чтобы дать себе время для оценки ситуации в экономике США.

"Активные меры, которые мы приняли ранее, сделали нашу политику довольно ограничительной, - сказал он. - Пройдя такой длинный путь за короткое время, ФРС движется дальше с осторожностью, поскольку риски недостаточного и чрезмерного ужесточения стали более сбалансированными".

"Мы готовы продолжить ужесточение политики, если это будет необходимо", - добавил Пауэлл и отметил, что базовая инфляция в США по-прежнему существенно выше целевого показателя ФРС.

Джером Пауэлл США Fitch ФРС
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