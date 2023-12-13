АФК "Система" в III квартале нарастила выручку на 18,2%
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка ПАО АФК "Система" по итогам III квартала 2023 года составила 280,8 млрд рублей, что на 18,2% превышает показатель аналогичного периода 2022 года, сообщила корпорация.
Скорректированная OIBDA выросла на 6,8%, до 74,9 млрд рублей.
"Система" увеличила чистые финансовые обязательства на уровне корпоративного центра до 225,3 млрд рублей - на 4,6% квартал к кварталу.
Общий долг компании на 30 сентября 2023 года составил 231,1 млрд рублей (квартальный рост на 4%).
Рост долга в "Системе" объясняют привлечением банковских кредитов.
CAPEX АФК "Система" по итогам отчетного периода составил 35,8 млрд рублей, остаток денежных средств - 5,8 млрд руб.
По итогам III квартала чистая прибыль в доле АФК "Система" составила 4,3 млрд рублей.