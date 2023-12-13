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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

ОПЕК в ноябре снизила добычу нефти на 57 тыс. б/с

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в ноябре добывали 27,837 млн баррелей нефти в сутки, что на 57 тыс. б/с меньше, чем в октябре, говорится в ежемесячном отчете организации.

Снизили добычу Ангола (-37 тыс. б/с), Ирак (-77 тыс. б/с), Нигерия (-17 тыс. б/с).

Страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в ноябре добывали на 2,67 млн б/с меньше, чем установленные квоты. Однако ряд стран ОПЕК+ согласились добровольно снизить свое производство в целом на 1,67 млн б/с с мая 2023 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снижает добычу еще на 1 млн б/с. С учетом этих обещаний добыча нефти стран ОПЕК была на 627 тыс. б/с меньше, чем планировалось.

Добыча, октябрь 2023 Добыча, ноябрь 2023 г. Изменение Разрешенный уровень добычи, 2023 г. Расхождение Необх добыча с учетом добровольных сокращений Расхождение (с учетом добровольных сокращений)
Алжир 965 962 2 1007 -45 959 3
Ангола 1168 1130 -37 1455 -325 1455 -325
Конго 257 258 2 310 -52 310 -52
Экваториальная Гвинея 56 56 0 121 -65 121 -65
Габон 217 218 2 177 41 169 49
Ирак 4355 4278 -77 4431 -153 4220 58
Кувейт 2552 2571 19 2676 -105 2548 23
Нигерия 1388 1370 -17 1742 -372 1742 -372
Саудовская Аравия 8987 8998 12 10478 -1480 8978 20
ОАЭ 2918 2909 -9 3019 -110 2875 34
Итого ОПЕК (участники ОПЕК+) 22863 22750 -113 25416 -2666 23377 -627
Ливия 1157 1178 21
Иран 3121 3128 7
Венесуэла 757 780 23
Итого ОПЕК 27895 27837 -57
ОПЕК
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