ОПЕК в ноябре снизила добычу нефти на 57 тыс. б/с

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в ноябре добывали 27,837 млн баррелей нефти в сутки, что на 57 тыс. б/с меньше, чем в октябре, говорится в ежемесячном отчете организации.

Снизили добычу Ангола (-37 тыс. б/с), Ирак (-77 тыс. б/с), Нигерия (-17 тыс. б/с).

Страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в ноябре добывали на 2,67 млн б/с меньше, чем установленные квоты. Однако ряд стран ОПЕК+ согласились добровольно снизить свое производство в целом на 1,67 млн б/с с мая 2023 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снижает добычу еще на 1 млн б/с. С учетом этих обещаний добыча нефти стран ОПЕК была на 627 тыс. б/с меньше, чем планировалось.