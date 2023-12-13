ОПЕК в ноябре снизила добычу нефти на 57 тыс. б/с
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в ноябре добывали 27,837 млн баррелей нефти в сутки, что на 57 тыс. б/с меньше, чем в октябре, говорится в ежемесячном отчете организации.
Снизили добычу Ангола (-37 тыс. б/с), Ирак (-77 тыс. б/с), Нигерия (-17 тыс. б/с).
Страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в ноябре добывали на 2,67 млн б/с меньше, чем установленные квоты. Однако ряд стран ОПЕК+ согласились добровольно снизить свое производство в целом на 1,67 млн б/с с мая 2023 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снижает добычу еще на 1 млн б/с. С учетом этих обещаний добыча нефти стран ОПЕК была на 627 тыс. б/с меньше, чем планировалось.
|Добыча, октябрь 2023
|Добыча, ноябрь 2023 г.
|Изменение
|Разрешенный уровень добычи, 2023 г.
|Расхождение
|Необх добыча с учетом добровольных сокращений
|Расхождение (с учетом добровольных сокращений)
|Алжир
|965
|962
|2
|1007
|-45
|959
|3
|Ангола
|1168
|1130
|-37
|1455
|-325
|1455
|-325
|Конго
|257
|258
|2
|310
|-52
|310
|-52
|Экваториальная Гвинея
|56
|56
|0
|121
|-65
|121
|-65
|Габон
|217
|218
|2
|177
|41
|169
|49
|Ирак
|4355
|4278
|-77
|4431
|-153
|4220
|58
|Кувейт
|2552
|2571
|19
|2676
|-105
|2548
|23
|Нигерия
|1388
|1370
|-17
|1742
|-372
|1742
|-372
|Саудовская Аравия
|8987
|8998
|12
|10478
|-1480
|8978
|20
|ОАЭ
|2918
|2909
|-9
|3019
|-110
|2875
|34
|Итого ОПЕК (участники ОПЕК+)
|22863
|22750
|-113
|25416
|-2666
|23377
|-627
|Ливия
|1157
|1178
|21
|Иран
|3121
|3128
|7
|Венесуэла
|757
|780
|23
|Итого ОПЕК
|27895
|27837
|-57