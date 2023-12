Рынок акций США вырос в среду на итогах заседания ФРС, Dow Jones обновил рекорд

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли в среду на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Dow Jones Industrial Average обновил максимум.

Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показал, что 11 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают уменьшения ставки в 2024 году по крайней мере на 75 базисных пунктов (б.п.). Пятеро рассчитывают, что ставка будет опущена не менее чем на 100 б.п.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает снижение ставки на 75 б.п. к концу 2024 года.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики. Он отметил, однако, что ФРС продолжает внимательно следить за инфляцией, которая не раз преподносила сюрпризы после пандемии COVID-19.

"Если у кого-то были опасения, что Федрезерв будет удерживать ставку слишком высокой слишком долго и это приведет к рецессии в экономике, то теперь подобные опасения снизились", - отмечает главный экономист MFS Investment Management Эрик Вайсман, слова которого приводит Market Watch.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones в среду стали акции Walgreens Boots Alliance (+7,4%), Home Depot Inc. (+3,1%), а также Dow Inc. (+3%), Goldman Sachs Group Inc. (+2,9%) и Caterpillar (+2,5%).

Стоимость бумаг Tesla Inc. поднялась на 1%, несмотря на информацию о том, что компания отзывает свыше 2 млн электромобилей из-за проблем с автоматическим рулевым управлением.

Капитализация издателя видеоигр Take-Two Interactive Software увеличилась на 3,8% на информации о том, что бумаги компании будут включены в расчет фондового индекса Nasdaq 100 c 18 декабря.

Цена акций Pfizer Inc. упала на 6,7% на фоне разочаровывающих прогнозов фармкомпании на 2024 год. Pfizer рассчитывает получить выручку в диапазоне $58,5-61,5 млрд, чистую прибыль в расчете на акцию - $2,05-2,25. Опрошенные FactSet эксперты оценивают первый показатель в среднем в $62,6 млрд, второй - $3,17 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 512,3 пункта (1,4%) и составил 37090,24 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 63,39 пункта (1,37%) - до 4707,09 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 200,57 пункта (1,38%) и составил 14733,96 пункта.