Уолл-стрит во вторник выросла на данных о замедлившейся инфляции

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил торги во вторник с позитивной динамикой на данных о том, что инфляция в стране замедлилась до минимума за пять месяцев.

Потребительские цены (индекс CPI) в ноябре увеличились на 3,1% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Инфляция ослабла по сравнению с 3,2% в октябре благодаря снижению стоимости энергоносителей и ослаблению темпов подорожания продуктов питания.

Базовая инфляция (индекс Core CPI), не учитывающая стоимость продуктов и энергоносителей, осталась на октябрьском уровне в 4%.

"Общая картина такова, что тенденция к ослаблению инфляции сохраняется, - заявил аналитик Carson Group Сону Варгезе, слова которого приводит MarketWatch. - Однако это не будет прямое движение вниз, и на пути нас ждут препятствия".

Инфляция "остается выше целевого показателя ФРС в 2%, причем последняя миля - самая трудная часть пути", отмечает инвестиционный аналитик ClearBridge Investments Джош Джамнер.

Капитализация Ford Motor во вторник выросла на 0,8% на новости о том, что один из топ-менеджеров компании Дуглас Филд приобрел ее акции на сумму свыше $2 млн.

Бумаги Centene Corp. подорожали на 2,8%. Компания, оказывающая услуги в сфере медицинского страхования и обслуживания, заявила, что рассчитывает получить по итогам 2023 года скорректированную чистую прибыль в размере не менее $6,6 в расчете на акцию. Прогноз аналитиков для этого показателя составляет $6,55 на акцию. Centene также анонсировала программу выкупа своих акций объемом $4 млрд.

Котировки акций Prudential Financial увеличились на 0,7%. Совет директоров страховщика одобрил выделение $1 млрд на buyback в 2024 году, что аналогично объему текущего года.

Кроме того, бумаги Microsoft Corp., Apple Inc. и McDonald's Corp. подорожали на 0,8%, International Business Machines, Travelers Cos. и Amgen - на 0,7%, Boeing Co., Goldman Sachs Group и Caterpillar - на 0,2%.

В то же время цена акций Oracle Corp. рухнула на 12,4%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения во втором квартале 2024 финансового года (сентябрь-ноябрь) увеличил выручку на 5%, однако показатель оказался хуже ожиданий.

Рыночная стоимость Exxon Mobil и Chevron Corp. снизилась на 1,6% и 1,3% соответственно вслед за падением цен на нефть.

Бумаги Hasbro Inc. подешевели на 1,1%. Производитель игр и игрушек сообщил о планах сокращения штата примерно на 20% (на 1,1 тыс. рабочих мест) из-за слабых продаж в текущем году.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 173,01 пункта (на 0,48%) - до 36577,94 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Salesforce Inc. и American Express Co., подорожавшие на 1,7% и 1,5% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 21,26 пункта (на 0,46%) и составило 4643,7 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 100,91 пункта (на 0,70%) - до 14533,4 пункта.