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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Безработица в Австралии в ноябре поднялась до максимума за 1,5 года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Безработица в Австралии, скорректированная с учетом сезонности, в ноябре составила 3,9%, говорится в сообщении Австралийского бюро статистики (ABS).

Это максимальный уровень за полтора года (с мая 2022 года).

Согласно пересмотренным данным, в октябре безработица находилась на отметке 3,8%, а не 3,7%, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в ноябре до 3,8% с ранее объявленного октябрьского уровня, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

Количество безработных в прошлом месяце выросло на 18,8 тыс. и составило 572 тыс. человек.

Между тем число трудоустроенных увеличилось на 61,5 тыс. - до 14,26 млн. Эксперты ожидали повышения всего на 11 тыс.

Количество австралийцев, трудоустроенных на полный рабочий день, выросло на 57 тыс. (до 9,91 млн человек), число частично занятых - на 4,5 тыс. человек (до 4,35 млн).

Доля рабочей силы в общей численности работоспособного населения повысилась до 67,2% по сравнению с 67% в октябре.

Австралия
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