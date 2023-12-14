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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 13:21

Автозавод "Урал" купил у En+ поставщика энергоресурсов "ЭнСер"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - АО "Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) завершило сделку по покупке местного поставщика электро- и теплоэнергии АО "ЭнСер" (Миасс), до сентября входившего в En+ Group, сообщила пресс-служба автозавода.

"Урал" стал владельцем 100% голосующих акций "ЭнСера". Сумма сделки не раскрывается.

По данным пресс-службы, приобретение "ЭнСера" позволит обеспечить "растущие производственные потребности автозавода в энергоресурсах, в частности, в электрической и тепловой энергии, сжатом воздухе, в связи с расширением производства грузовых автомобилей и комплектующих, в том числе по программам импортозамещения, за счет приобретения и развития генерирующих мощностей "ЭнСера".

Кроме того покупка поставщика энергоресурсов позволит упорядочить и оптимизировать управление объектами энергосетевой инфраструктуры Миасса, отдельные части которой в настоящее время находятся в собственности автозавода и размещены на его территориях. В частности, это магистральный трубопровод хозяйственного и питьевого водоснабжения из озера Кысы-Куль, обеспечивающий водоснабжение генерирующих мощностей "ЭнСера"; теплотрассы отопления и горячего водоснабжения от энергообъектов "ЭнСера" до объектов автозавода и жилищно-коммунальной инфраструктуры Миасса.

"Основная задача, которая сегодня стоит перед нами – обеспечить бесперебойную и безаварийную работу энергетического производства. Также мы продолжим работу по увеличению эффективности использования и модернизации нашего оборудования, чтобы покрыть растущие потребности в энергоресурсах автозавода в связи с расширением производственной площадки", - отметил генеральный директор АО "ЭнСер" Константин Бартош, слова которого приводятся в сообщении.

"ЭнСер", по данным на его сайте, обеспечивает энергоресурсами промышленных потребителей, жилой фонд и социально-бытовую сферу центральной части Миасса. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 24 МВт, тепловая - 575 Гкал.ч.

Согласно годовой отчетности "ЭнСера", на конец 2022 года 99,9999998% уставного капитала общества принадлежало ПАО "Иркутскэнерго" (входит в En+). Выручка АО по итогам 2022 года составила 1,8 млрд рублей, чистая прибыль - 173,2 млн рублей.

"ЭнСер" до 2012 года имел название "Уралаз-Энерго", весной 2012 "Иркутскэнерго" сообщило о покупке у автозавода материнской компании "ЭнСера".

En+ Урал ЭнСер
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