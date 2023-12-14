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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 13:21

Heineken планирует продлить контракт с гендиректором еще на четыре года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров пивоваренного концерна Heineken NV предложил продлить полномочия главного исполнительного директора Дольфа ван ден Бринка еще на четыре года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Это предложение будет вынесено на голосование на собрании акционеров, которое пройдет 25 апреля 2024 года.

Ван ден Бринк возглавил компанию в июне 2020 года. До этого он руководил бизнесом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Heineken Дольф ван ден Бринк
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