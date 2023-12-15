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Brent подешевела до $76,1 за баррель

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали снижаться вечером в пятницу, нивелируя рост с начала недели.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 подешевели на $0,55 (0,72%) - до $76,06 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,53 (0,74%) и составили $71,05 за баррель.

Цены на нефть росли в последние дни на фоне ослабления доллара США, вызванного ожиданиями снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2024 году. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ, опубликованный по итогам прошедшего на этой неделе заседания, показал, что ставка может быть уменьшена на 75 базисных пунктов в предстоящем году.

Однако в пятницу глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что Федрезерв в данный момент даже не обсуждает вопрос снижения процентных ставок. "На самом деле сейчас мы не говорим про снижение ставки, - сказал Уильямс в интервью CNBC. - Мы сфокусированы на том, достигла ли денежно-кредитная политика достаточно ограничительного уровня, чтобы обеспечить возврат инфляции к 2%. Это главный вопрос для нас".

"С учетом резкого падения доходности гособлигаций Федрезерв захотел охладить ожидания рынка и послал Уильямса сказать, что пока рано думать о снижении ставок, - написали аналитик StoneX. - Это не значит, что ставки не будут снижены, но рынок немного перебарщивает с ожиданиями пяти или шести снижений в течение года".

Brent WTI ФРС США
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