Доля "токсичных" валют при оплате экспорта РФ в страны Америки упала в октябре до 58%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Доля валют недружественных государств в экспортной выручке, поступившей из американских стран в РФ, в октябре упала на 19,2 процентного пункта (п.п.) - до 57,9% с 77,1% в сентябре, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ.

Этот показатель в 2022 году колебался в интервале 75,7-92,6%, в первые девять месяцев 2023 года - 71,6-86,6%.

Снижение использования токсичных валют в октябре произошло при росте доли платежей в рублях до рекордных 36,3% с 20,1% в сентябре (20%-ный уровень впервые был превышен в ноябре 2022 года) и в прочих валютах - до 5,8% с 2,8% (впервые этот долевой показатель достиг статистически значимых 0,1% в июле 2022 года).

В платежах за импорт из государств Америки доля валют недружественных государств в сентябре падала до минимальных 57,5%, в октябре она увеличилась до 63,9%. В 2022 году показатель менялся в пределах 70,0-83,6%, в первые восемь месяцев 2023 года - 66,4-81,1%.

При оплате импорта из американских стран в РФ в 2023 году существенно выросла доля прочих валют - до марта 2023 года она не превышала 1%, к июлю она выросла до 4,5%, к сентябрю - до 9,4%, в октябре достигла 10,4%.

Доля платежей в российских рублях за импорт в сентябре достигала пока максимальных 33,1%, в октябре она снизилась до 25,7%.