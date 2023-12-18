Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых сигналов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых сигналов к движению
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Доллар едва заметно снижается, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль не меняется в условиях ожидания сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,1825 руб./$1 (-9,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 48,59 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,2 коп. - до 12,6415 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях отсутствия очевидных сигналов к движению. Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, нефтяные котировки вернулись к небольшому росту. Инвесторы оценивают решение Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 16%, а также сообщение о том, что Россия углубит сокращение экспорта нефти в декабре, а не в январе, как ожидалось ранее.

Банк России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 16%. Большинство аналитиков прогнозировало повышение ставки ЦБ РФ именно на 100 б.п.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о дальнейших действиях регулятора относительно денежно-кредитной политики (ДКП) и в рамках бюджетного правила. Так, она не исключила скорого завершения цикла ужесточения ДКП и отметила, что Банк России в случае поддержания цены на нефть на текущем уровне, вероятнее всего, будет продавать валюту в 2024 году.

ЦБ не стал менять прогноз по инфляции на 2023 г. (7-7,5%), но отметил, что годовой показатель "ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона". При этом рост ВВП, по оценке ЦБ, сложится выше октябрьского прогноза (2,2-2,7%) и превысит 3%. "Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре", - отмечено в заявлении.

Повысив ключевую ставку на 100 б.п., ЦБ сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении. Такая же формулировка была в октябрьском релизе, когда ЦБ, повысив ставку сразу на 200 б.п., убрал ястребиный сигнал.

Вместе с тем, Россия, пообещавшая с января 2024 года углубить сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов, начнет делать это уже в декабре, сообщил в воскресенье журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Россия пообещала с сентября сократить поставки нефти и нефтепродуктов на мировой рынок на 300 тыс. баррелей в сутки к среднему уровню мая-июня и держать этот уровень до конца года. В начале декабря были приняты дополнительные решения в рамках ОПЕК+ на I квартал 2024 года: так, Россия пообещала углубить сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тыс. б/с к маю-июню 2023 года.

"Официально у нас 300 тыс. б/с дополнительные обязательства (к снижению добычи - ИФ), а на первый квартал - 500 тыс. б/с. Но мы уже в декабре будем дополнительно добавлять объемы - это будет больше 300 тыс. б/с. На сколько - посмотрим по результатам декабря, может быть дополнительно 50 тыс. б/с, может быть больше", - сказал Новак.

Он отказался говорить, будут ли это добровольные сокращения каких-то российских компаний или Минэнерго будет давать пропорциональные рекомендации компаниям.

Новак заметил также, что в связи с обязательствами ОПЕК+, цифра экспорта нефти в 247 млн т на 2023 год, заложенная в прогнозе социально-экономического развития, опубликованного в сентябре, будет снижена. Обновленный прогноз он не озвучил.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,87 за баррель, что на 0,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,76 за баррель, что на 0,45% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили преимущественно в плюсе торги в пятницу и зафиксировали рост по итогам седьмой недели подряд, чего не наблюдалось с 2017 года.

С начала недели все три основных фондовых индекса США выросли примерно на 2% на фоне возросшего аппетита к рисковым активам в конце года. Этот аппетит во многом вызван результатами декабрьского заседания Федеральной резервной системы, которая теперь прогнозирует снижение ставок в 2024 году.

Между тем рост индексов в пятницу сдержали заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что Федрезерв в данный момент даже не обсуждает вопрос снижения процентных ставок. "На самом деле сейчас мы не говорим про снижение ставки, - сказал Уильямс в интервью CNBC. - Мы сфокусированы на том, достигла ли денежно-кредитная политика достаточно ограничительного уровня, чтобы обеспечить возврат инфляции к 2%. Это главный вопрос для нас".

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 теряет 0,99%, китайский CSI300 растет на 0,19%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,99%, южнокорейский Kospi подрастает на 0,25%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,23%.

Московская биржа рубль доллар юань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силуанов заявил, что РФ не собирается национализировать "Балтику"

Силуанов заявил, что РФ не собирается национализировать "Балтику"

Глава Минсельхоза надеется, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года

Глава Минсельхоза надеется, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года

Россия уже в декабре углубит сокращение нефтеэкспорта в рамках ОПЕК+

Россия уже в декабре углубит сокращение нефтеэкспорта в рамках ОПЕК+

Кабмин РФ рассчитывает, что "Газпром" и CNPC скоро договорятся о контракте по "Силе Сибири 2"

"Газпром" заявил о новых суточных максимумах поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в РФ обнулятся с 1 января

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в РФ обнулятся с 1 января

Путин предложил сохранить первоначальный взнос по семейной ипотеке на уровне 20%

ВТБ вслед за решением ЦБ повысит ставки по вкладам

ВТБ вслед за решением ЦБ повысит ставки по вкладам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });