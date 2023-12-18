Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых сигналов к движению

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Доллар едва заметно снижается, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль не меняется в условиях ожидания сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,1825 руб./$1 (-9,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 48,59 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,2 коп. - до 12,6415 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях отсутствия очевидных сигналов к движению. Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, нефтяные котировки вернулись к небольшому росту. Инвесторы оценивают решение Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 16%, а также сообщение о том, что Россия углубит сокращение экспорта нефти в декабре, а не в январе, как ожидалось ранее.

Банк России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 16%. Большинство аналитиков прогнозировало повышение ставки ЦБ РФ именно на 100 б.п.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о дальнейших действиях регулятора относительно денежно-кредитной политики (ДКП) и в рамках бюджетного правила. Так, она не исключила скорого завершения цикла ужесточения ДКП и отметила, что Банк России в случае поддержания цены на нефть на текущем уровне, вероятнее всего, будет продавать валюту в 2024 году.

ЦБ не стал менять прогноз по инфляции на 2023 г. (7-7,5%), но отметил, что годовой показатель "ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона". При этом рост ВВП, по оценке ЦБ, сложится выше октябрьского прогноза (2,2-2,7%) и превысит 3%. "Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре", - отмечено в заявлении.

Повысив ключевую ставку на 100 б.п., ЦБ сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении. Такая же формулировка была в октябрьском релизе, когда ЦБ, повысив ставку сразу на 200 б.п., убрал ястребиный сигнал.

Вместе с тем, Россия, пообещавшая с января 2024 года углубить сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов, начнет делать это уже в декабре, сообщил в воскресенье журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Россия пообещала с сентября сократить поставки нефти и нефтепродуктов на мировой рынок на 300 тыс. баррелей в сутки к среднему уровню мая-июня и держать этот уровень до конца года. В начале декабря были приняты дополнительные решения в рамках ОПЕК+ на I квартал 2024 года: так, Россия пообещала углубить сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тыс. б/с к маю-июню 2023 года.

"Официально у нас 300 тыс. б/с дополнительные обязательства (к снижению добычи - ИФ), а на первый квартал - 500 тыс. б/с. Но мы уже в декабре будем дополнительно добавлять объемы - это будет больше 300 тыс. б/с. На сколько - посмотрим по результатам декабря, может быть дополнительно 50 тыс. б/с, может быть больше", - сказал Новак.

Он отказался говорить, будут ли это добровольные сокращения каких-то российских компаний или Минэнерго будет давать пропорциональные рекомендации компаниям.

Новак заметил также, что в связи с обязательствами ОПЕК+, цифра экспорта нефти в 247 млн т на 2023 год, заложенная в прогнозе социально-экономического развития, опубликованного в сентябре, будет снижена. Обновленный прогноз он не озвучил.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,87 за баррель, что на 0,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,76 за баррель, что на 0,45% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили преимущественно в плюсе торги в пятницу и зафиксировали рост по итогам седьмой недели подряд, чего не наблюдалось с 2017 года.

С начала недели все три основных фондовых индекса США выросли примерно на 2% на фоне возросшего аппетита к рисковым активам в конце года. Этот аппетит во многом вызван результатами декабрьского заседания Федеральной резервной системы, которая теперь прогнозирует снижение ставок в 2024 году.

Между тем рост индексов в пятницу сдержали заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что Федрезерв в данный момент даже не обсуждает вопрос снижения процентных ставок. "На самом деле сейчас мы не говорим про снижение ставки, - сказал Уильямс в интервью CNBC. - Мы сфокусированы на том, достигла ли денежно-кредитная политика достаточно ограничительного уровня, чтобы обеспечить возврат инфляции к 2%. Это главный вопрос для нас".

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 теряет 0,99%, китайский CSI300 растет на 0,19%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,99%, южнокорейский Kospi подрастает на 0,25%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,23%.