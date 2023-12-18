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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

"Сибцем" вышел из капитала угольного разреза "Бунгурский Северный" в Кузбассе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Красноярский завод АО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" ("Сибцем") и связанные с "Сибцемом" физлица вышли из капитала ООО "Разрез "Бунгурский-Северный" (Кемеровская область), сообщается в ЕГРЮЛ.

Ранее 33% "Бунгурского-Северного" принадлежало ООО "Красноярский цемент", по 4,25% – первому вице-президенту "Сибцема" Валерию Бодренкову, миноритарию ООО "Финансово-промышленный союз "Сибконкорд" (основной акционер "Сибцема") Юрию Козионову, экс-председателю совета директоров "Сибцема" и совладельцу "Сибконкорда" (с долей 20%) Владимиру Черепанову.

Еще 4,25% "Бунгурского-Северного" владел Павел Проскуряков, которому принадлежит 50% ООО "Частная охранная организация "Алмаз-С". Согласно официальному сайту "Сибцема", гендиректор этой охранной организации Геннадий Фролов входит в состав совета директоров "Сибцема".

При этом, по данным ЕГРЮЛ, кипрская "Фанамери Холдингз Лтд" сохраняет 50% "Бунгурского-Северного".

Новым совладельцем ООО "Разрез "Бунгурский-Северный" стало ООО "Резервуголь" (Москва). 50% московской компании владеет ее гендиректор Светлана Богатырева, оставшиеся 50% принадлежат самому "Резервуглю". Компания зарегистрирована в июне 2021 года, специализируется на оптовой торговле твердым топливом, в числе дополнительных видов деятельности указаны добыча руд цветных металлов, добыча руд и песков драгоценных металлов.

Согласно сайту предприятия, проектная мощность "Бунгурского-Северного" составляет 2 млн тонн угля марки Т в год. На разрезе работает 900 человек. Ранее "Бунгурский-Северный" фигурировал в материалах Братского завода "Русала" как один из поставщиков угля.

Сибцем Кемеровская область Кузбасс
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