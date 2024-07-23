"Сибцем" в I полугодии увеличил производство цемента на 4%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Холдинг "Сибирский цемент" ("Сибцем") в январе-июне 2024 года увеличил производство цемента на 4% в годовом исчислении, до 2,5 млн тонн, сообщила пресс-служба компании.

Топкинский завод в отчетном периоде выпустил 1 млн тонн продукции, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2%. "Искитимцемент" увеличил объемы производства на 14% - до 628,5 тысячи тонн. На "Ангарскцементе" было изготовлено 322,2 тысячи тонн строительного материала (рост на 2% к уровню января-июня 2023 года), на "ТимлюйЦементе" - 192,6 тысячи тонн (рост на 5%).

Красноярский завод сократил производство на 3% до 323,5 тысячи тонн продукции.

Комбинат "Волна" за шесть месяцев изготовил 3 млн кв. метров хризотилцементных изделий - на 4% меньше, чем годом ранее. Входящий в холдинг "Сибирский бетон" отгрузил на стройплощадки 132 тысячи тонн куб. метров бетонов и растворов, улучшив результат первого полугодия прошлого года на 4%.

"В настоящее время цементный рынок испытывает влияние различных, в том числе негативных, факторов. Следствием этого является снижение спроса. Так, в июне - в разгар строительного сезона - мы зафиксировали падение объемов потребления цемента в Сибири (в ее прежних границах - с учетом Бурятии и Забайкалья) на 6,9% к уровню июня прошлого года", - прокомментировал первый вице-президент "Сибцема" Геннадий Рассказов.

По его оценкам, по итогам шести месяцев рынок макрорегиона показал незначительный рост: его емкость увеличилась на 2,7% к аналогичному показателю 2023 года - до 3,1 млн тонн. При этом больше других - на 23,8% - вырос спрос на цемент в Хакасии, самое сильное падение - на 12,1% - было отмечено в Омской области.

В группу "Сибирский цемент" входит пять цементных заводов, предприятия по выпуску бетона и хризотилцементных изделий, а также сбытовые, транспортные и сырьевые подразделения. Основной акционер "Сибцема" - ООО "Финансово-промышленный союз "Сибконкорд", подконтрольное его президенту и члену совета директоров "Сибирского цемента" Олегу Шарыкину.