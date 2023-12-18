Закон о введении самозапрета на кредиты для граждан рассмотрят в январе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Принять закон о самозапрете на кредиты помешала несогласованность позиций с некоторыми инстанциями, но в январе к нему вернутся, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я тоже рассчитывал, что в эту сессию примем закон о самозапрете. В принципе, там некие технические вопросы не смогли согласовать, позиции, некоторые согласующие институты, которые обязательно присутствуют при рассмотрении законопроектов. Я для себя ставлю крайний срок - январь", - сказалил депутат в ходе пресс-конференции в понедельник.

Документ (№341256-8) был внесен в парламент в конце апреля группой депутатов и принят в первом чтении в октябре. Согласно документу, граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и микрофинансовыми организациями (МФО). При этом запрет не будет касаться займов, обеспеченных транспортным средством или ипотекой. Установить и снять запрет можно будет бесплатно с помощью портала Госуслуг или обратившись в МФЦ. На этапе внесения предполагалось, что он заработает уже с 1 июля 2024 года.

В начале декабря, согласно электронной базе данных парламента, правовое управление Госдумы получило текст законопроекта ко второму чтению, но в последнюю сессию его не приняли. Новая дата рассмотрения парламентом пока не определена.