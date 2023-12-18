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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Процессинговая UCS ликвидирует расчетную НКО

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Единственный акционер расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "ЮСиЭс" принял решение о ликвидации, говорится в сообщении на "Федресурсе".

РНКО было создано в ноябре 2021 года процессинговой "Компанией объединенных кредитных карточек" (КОКК), работающей под брендом United Card Services (UCS).

Росбанк приобрел КОКК в мае 2022 года. Детали сделки и ее сумма не раскрывались. До этого компания входила в международную Global Payments.

Чистая прибыль КОКК по итогам 2022 года по РСБУ сократилась в 1,5 раза, до 616,2 млн рублей против 930,7 млн рублей в 2021 году. Выручка компании снизилась на 28%, до 1,9 млрд рублей, по сравнению с 2,6 млрд рублей в предыдущем году. Ее большую часть составил эквайринговый процессинг - 1,4 млрд рублей (2,1 млрд рублей по итогам 2021 года).

Росбанк Федресурс UCS КОКК Global Payments
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