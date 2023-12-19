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Tesla повысит зарплаты сотрудникам завода в Неваде на 10%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Tesla проинформировал сотрудников завода в Неваде с почасовой оплатой труда о повышении зарплат на 10% с января следующего года, сообщает CNBC со ссылкой на внутренние документы компании.

Самые низкооплачиваемые работники, получающие $20 в час, будут зарабатывать $22, а максимальная оплата будет повышена до $34,5 с $30,65.

Кроме того, ряд сотрудников, получающих сейчас от $26,2 до $30,65 в час, будут переведены на максимальную оплату.

Ранее в этом году "большая тройка" американских автомобилестроителей, в которую входят General Motors, Ford Motor и Stellantis, достигла соглашения с отраслевым профсоюзом United Auto Workers (UAW) о повышении зарплат.

Японские компании Honda Motor и Toyota также увеличили оплату труда для американских сотрудников, не входящих в профсоюз.

Tesla UAW США Невада
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