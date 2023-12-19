"Русал" вложит 100 млрд рублей в экологическую перестройку "КрАЗа"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - "Русал" приступил к подготовительным работам в рамках проекта экологической перестройки Красноярского алюминиевого завода ("КрАЗ", АО "Русал Красноярск"), планирует получить первый металл на новом производстве в 2027 году, сообщили "Интерфаксу" в АО "Русал Красноярск".

По предварительной оценке, объем инвестиций "Русала" в проект составит порядка 100 млрд рублей, отметили в компании.

На сегодняшний день проект прошел общественные обсуждения, государственную экологическую экспертизу и главную государственную экспертизу, также получено официальное разрешение от администрации Красноярска на начало работ непосредственно на площадке под строительство.

Уже началась расчистка площадки, установка на ней освещения. Также стоит задача по временному переносу сетей, которые пролегают по территории будущих новых корпусов завода, где разместятся новейшие электролизеры РА-550.

В октябре 2023 года Главгосэкспертиза России выдала "Русалу" положительное заключение на проект экологической реконструкции "КрАЗа". В рамках проекта на месте действующих корпусов завода с технологией производства "ЭкоСодерберг" №№ 13-16 построят одну серию электролиза с самообжигающими анодами, состоящую из двух корпусов. Это позволит на 2/3 сократить выбросы фтористого водорода и полностью исключить выбросы смолистых веществ и бензапирена в атмосферу, при этом сохранив объемы производства.

Модернизация также включает строительство и реконструкцию почти 120 объектов основного и вспомогательного производственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры предприятия. Общая площадь проектируемых и реконструируемых зданий и сооружений составит более 239 тысяч кв. м.

Проектная мощность "КрАЗа" составляет 1 млн тонн металла в год. Согласно отчету компании за 2022 год, на долю завода приходилось 27% всего производимого в России алюминия и 3% мирового производства.