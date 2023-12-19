РЖД продлили на 2024 год действующие скидки на перевозку ряда грузов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Правление ОАО "РЖД" продлило на 2024 год действующие скидки на перевозку ряда грузов, сообщила компания.

В частности, продлеваются скидки:

- до 50% - на внутрироссийские перевозки грузов на короткие расстояния;

- 20% - на экспортно-импортные контейнерные перевозки через российско-казахстанские погранпереходы при условии, что груз проследует и через погранпереход Болашак - Серхетяка между Казахстаном и Туркменией (восточный маршрут коридора "Север-Юг");

- 20,7% - на внутрироссийские и импортные перевозки груженых контейнеров со станций Дальневосточной железной дороги;

- 50% - на перевозки черных металлов через погранпереход Самур на границе с Азербайджаном и далее через погранпереход Беюк-Кясик - Гардабани на азербайджано-грузинской границе;

- 50% - на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана и Узбекистана;

- 20,4% - на перевозки в рефконтейнерах по маршруту Селятино (Подмосковье) - Сергели (Узбекистан) через пограничную станцию Канисай, а в обратном направлении - через станцию Озинки (теперь распространяется и на маршрут Селятино - Джизак);

- до 33,5% - на перевозки нефти с ряда станций ЮУЖД в Белоруссию;

- 17,5% - на перевозки грузов на вагонах-транспортерах и 50% - на их порожний пробег;

- 20% - на перевозки минеральной воды и газированных напитков со станции Батарейная (Иркутск) на подмосковную станцию Павшино.

Кроме того, для привлечения дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт компанией принят ряд других тарифных решений и обновлен действовавший ранее пакет преференций на перевозку грузов в рефконтейнерах по широкому спектру направлений, отмечают РЖД.