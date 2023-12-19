Основной владелец "Русского угля" редомицилировался в российский САР

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Реестр участников специального административного района (САР) на острове Октябрьском (Калининградская область) пополнила международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) "Клэверли".

По данным ЕГРЮЛ, МКООО зарегистрировано 15 декабря в порядке редомициляции кипрской Claverley Holding Limited. Руководитель и учредители новой компании в ЕГРЮЛ не указаны. Основной профиль юрлица – деятельность холдинговых компаний.

Claverley владеет 99,99% акций АО "Русский уголь". В конце ноября президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий ООО "Единая угольная компания РУ" выкупить акции "Русского угля" у Claverley.

Согласно распоряжению, остальные акции "Русского угля" разрешено приобрести ООО "Омега". В настоящее время этими акциями владеет Kilton Overseas Limited (Кипр).

Распоряжение президента подписано в соответствии с его же указом от августа 2022 года "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

"Русский уголь" ранее считался активом ФПГ "Сафмар" Михаила Гуцериева. Последний также владел АО "Кузбасская топливная компания" (КТК). Позже сообщалось, что до 11 августа 2022 года владельцем "Русского угля" был Саид-Салам Гуцериев, брат миллиардера Михаила Гуцериева, а после 12 августа владельцем стал Искендер Халилов.

Но по данным на 31 декабря 2022 года, согласно отчетности и списку аффилированных лиц "Русского угля", владельцами 99% акций компании была кипрская Claverley Holding, еще 0,01% принадлежали Kilton Overseas.

В свою очередь, в отчетности КТК сообщалось, что по состоянию на 31 декабря 2022 года бенефициарными владельцами компании были Халилов и экс-сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Пичугов, размер их долей не раскрывался.

В конце декабря 2022 года со ссылкой на распоряжение президента РФ о специальном решении о совершении сделок ООО "Омега" получило разрешение на выкуп 100% акций КТК и передачу их в залог банку ВТБ. ИНН ООО "Омега" и место регистрации компании в документе не раскрывались.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО "Единая угольная компания РУ" зарегистрировано в Москве в 2022 году. Ее владельцем является ООО "Объединенная угольная компания РУ" (99,99% в капитале) и АО "Русский уголь" (0,01%). В свою очередь, ООО "Объединенная компания РУ" принадлежит Claverley Holding и Kilton Overseas.

Производственные активы АО "Русский уголь" находятся в Красноярском крае, Хакасии и Амурской области. Суммарные запасы угля компании составляют 1,47 млрд тонн.