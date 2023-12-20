Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3% на старте торгов на внешнем оптимизме

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent торгуется выше $79 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3% во главе с расписками TCS Group. Во втором эшелоне дорожают бумаги "Софтлайна" на новостях о планах выплатить дивиденды за 2024 год.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,3% и составил 3091,67 пункта, индекс РТС - вырос на 0,3% до 1078,08 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,1%.

Доллар подешевел на 2 копейки до 90,32 рубля.

Подорожали расписки TCS Group (+1,1%), акции "Мосбиржи" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), бумаги "НЛМК" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "Полюса" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%).

Акции "Софтлайна" подорожали на 3,2%.

Оборот группы "Софтлайн" в 2024 году может составить не менее 110 млрд рублей, спрогнозировала. Показатель скорректированной EBITDA по итогам следующего года компания прогнозирует в размере не менее 6 млрд рублей.

Также "Софтлайн" сообщил о возможности выплатить дивиденды по итогам 2024 года. Согласно пресс-релизу, при разработке рекомендаций по размеру дивидендов совет директоров "Софтлайн" будет стремиться к тому, чтобы на выплату акционерам было направлено не менее 25% чистой прибыли по МСФО. "При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Подешевели утром в среду акции "Газпрома" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду может протестировать отметку 3100 пунктов. На данный момент сложно говорить о возможности закрепления рынка выше данного уровня, поскольку динамика бумаг Сбербанка и "Газпрома" не внушает оптимизма. Однако можно ожидать сохранения сегментированного спроса, с упором на акции металлургов, "Магнита" и "Софтлайна".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, восходящий импульс на рынке акций пока не выглядит уверенным, не радуют акции Сбербанка, которые не могут выскочить вверх за границу краткосрочного нисходящего тренда от 27 ноября. Это негативный сигнал как для акций крупнейшего российского банка, так и для рынка в целом.

Нефть Brent торгуется выше отметки $79 за баррель, но пока есть сомнения в ее способности уйти выше $80 за баррель. Если нефть не возобновит рост, то желание зафиксировать спекулятивную прибыль по российским акциям усилится. Спекулянтам можно пробовать очень осторожно продавать фьючерс на индекс РТС, учитывая вероятность ослабления рубля в начале января, считает эксперт.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,6-0,7%, при этом Dow Jones (+0,7%, до 37558 пунктов) обновил рекорд, а S&P 500 (+0,6%) вплотную приблизился к историческому максимуму.

Финансовые рынки поддерживает оптимизм трейдеров, связанный с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) может существенно снизить базовую процентную ставку в следующем году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее сохранения Федрезервом на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых в январе оценивается рынком в 92%, отмечает MarketWatch. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте, трейдеры оценивают на уровне в 72,5%, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин заявил Yahoo Finance, что видит "хороший прогресс" в замедлении инфляции в США. Тем не менее, по мнению Баркина, планировать снижение ставки пока рано.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили устойчивость экономики США и ожидания ее "мягкой посадки". Число новостроек в Штатах в ноябре увеличилось на 14,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,56 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом за полгода, сообщило министерство торговли страны.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне вторника).

Объем экспорта Японии в ноябре уменьшился на 0,2% относительно того же месяца прошлого года - до 8,82 трлн иен ($61,45 млрд), сообщил Минфин страны. Снижение показателя было отмечено впервые за три месяца и стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 1,5%, сообщает Trading Economics. В октябре экспорт вырос на 1,6%.

Японский импорт в прошлом месяце рухнул на 11,9% - до 9,597 трлн иен. Сокращение было отмечено по итогам восьмого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали уменьшения импорта на 8,6% после падения в октябре на 12,5%.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых. Годовой показатель остается на этом уровне по итогам четвертого заседания подряд, пятилетний - шестого. Аналитики также не ожидали изменения, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены слабо "плюсуют" после роста накануне, инвесторы продолжают следить за ситуацией в Красном море.

К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на 0,05%, до $79,26 за баррель (+1,6% накануне), январские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1%, до $74,03 за баррель (+1,5% во вторник).

Накануне поддержку котировкам оказала напряженность в Красном море. Йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все проходящие через него суда, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море. Все это приводит к задержкам поставок нефти и повышает стоимость транспортировки, отмечают эксперты.