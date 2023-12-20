Частные нефтегазовые компании США сократят расходы на 4% в 2024г

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Частные нефтегазовые компании США в 2024 году сократят расходы на 4% - в среднем до $34,4 млрд, говорится в ежегодном глобальном исследовании Barclays.

В 2023 году их бюджеты выросли на 15%. Однако после более высоких по сравнению с ожидавшимися объемов добычи в начале этого года сланцевая отрасль сейчас переживает период замедления темпов роста на фоне сокращения запасов на основных месторождениях.

В целом расходы североамериканских производителей снизятся на 1% в следующем году после того, как в 2023 году они увеличились больше, чем ожидалось, заявили аналитики Barclays.

Ранее в декабре Evercore ISI опубликовала прогноз, по которому бюджеты нефтяных компаний США в 2024 году увеличатся на 2%. При этом добыча нефти, как ожидается, вырастет всего на 150 тысяч баррелей в сутки по сравнению со скачком на 1 млн б/с в текущем году.