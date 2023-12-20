Клиенты Сбера в 2023 году сократили закупки золота на обезличенные металлические счета

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Клиенты Сбербанка в 2023 году сократили закупки драгметаллов, в том числе золота, на обезличенные металлические счета (ОМС).

Как говорится в сообщении Сбербанка, всего в январе-ноябре 2023 года физлица вложили в драгметаллы в обезличенном виде 25,4 млрд рублей, в том числе на закупку 3,6 тонны золота клиенты потратили 19 млрд рублей, а на покупку примерно на 33 тонны серебра - 2 млрд рублей.

Для сравнения, в рекордном 2022 году клиенты Сбера закупили 115 тонн драгметаллов в обезличенном виде на 46,6 млрд рублей, в том числе 9 тонн золота на 34,7 млрд рублей.

"Спрос на металлы стабилизировался к середине 2022 года после взрывного спроса в марте-апреле прошлого года. Поэтому если сравнивать спрос со вторым полугодием 2022 года, то сейчас он сохраняется на этом же уровне", - отмечают в Сбербанке.

В физическом виде клиенты Сбербанка с начала 2023 года приобрели металлов на 31,8 млрд рублей.