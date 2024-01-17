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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

ВТБ в 2023 году увеличил продажи золотых слитков физлицам до 33 тонн

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ВТБ в 2023 году продал клиентам 33,2 тонны физического золота - это превышает результат 2022 года и стало рекордом для банка.

Средний объем сделки достиг 20 кг (в текущих ценах это около 115 млн рублей; инструмент ориентирован на состоятельных клиентов, минимальный объем для покупки - 1 кг), сообщила пресс-служба банка.

Рекордным месяцем по закупкам клиентами слитков стал декабрь - 7,3 тонны, что на 26% превышает результат ноября. ВТБ считает, что это обусловлено сезонностью - традиционно высокой активностью инвесторов в конце года, а также желанием защитить портфель от рисков девальвации рубля. Замглавы Минфина Алексей Моисеев отмечал общий всплеск закупок золота внутри страны в IV квартале и связывал его с ростом объемов вывоза драгметалла физлицами после введения "курсовой" экспортной пошлины.

По оценкам экспертов ВТБ, 2024 год также станет благоприятным для рынка золота, цена которого к концу года может вырасти до $2200 за унцию.

"По нашей оценке, в 2024 году центральные банки мира начнут снижать ставки вслед за замедлением экономического роста, что, в свою очередь, благоприятно отразится на рынке золота", - отметил через пресс-службу замначальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Евгений Береснев.

Всего с начала продаж физического золота в марте 2022 года клиенты ВТБ приобрели 65 тонн золота в слитках.

Алексей Моисеев ВТБ Минфин Евгений Береснев
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