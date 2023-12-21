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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,5%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent торгуется ниже $80 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,5%, причем второй откатился ниже рубежа 3100 пунктов во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" на фоне укрепления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3089,45 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1072,57 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 0,8%.

Доллар просел до 90,75 рубля (-0,21 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,6%), бумаги "Роснефти" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,6% "префы"), "МТС" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,5% "префы"), "Магнита" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), акции "Аэрофлота" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+0,7%), "Полюса" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,2%).

Оценки аналитиков

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться вблизи отметки 3100 пунктов. Вероятно, индексу будет непросто закрепиться выше этого "круглого" уровня, а также преодолеть 20-дневную среднюю, которая находится немного выше. Учитывая выросшую нефть и приближающиеся дивидендные отсечки, бумаги "Роснефти", "Татнефти" и "Газпром нефти" могут выглядеть лучше рынка в ближайшие дни, считает аналитик.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, на российском рынке перед праздниками постепенно снижаются объемы торгов, однако индекс МосБиржи сумел показать рост в течение четырех последовательных сессий. В среду индекс МосБиржи тестировал уровень 3100 пунктов, однако к завершению вечерней сессии отступил назад.

Акции "Яндекса" накануне подросли после публикации новости в Forbes о возможной реорганизации компании. Стоит более внимательно отслеживать динамику акций компании, они могут преподнести сюрприз, полагает эксперт. В четверг на повестке дня заседание ВОСА "Фармсинтеза", где будет обсуждаться вопрос об увеличении уставного капитала через выпуск дополнительных акций. Завершается прием заявок в рамках первичного публичного размещения акций "Мосгорломбарда". На Мосбирже также пройдет квартальная экспирация фьючерсных контрактов на акции, индексы и валюту.

В США в среду индексы акций снизились на 1,3-1,5% после внушительного ралли в предыдущие сессии (индексы росли девять сессий подряд), инвесторы отреагировали на статданные и слабые квартальные отчетности крупных компаний.

С начала года индекс S&P 500 подскочил более чем на 24% на ожиданиях скорого снижения ставок Федеральной резервной системы. Индекс Dow Jones обновлял исторические максимумы по итогам предыдущих пяти сессий.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале сократилось на $16,5 млрд (7,6%) и составило $200,3 млрд, сообщило в среду министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале дефицит составил $216,8 млрд, а не $212,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения дефицита до $196 млрд, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в декабре увеличился до 110,7 пункта. Согласно пересмотренным данным, ноябрьское значение индекса составило 101 пункт, а не 102 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс повысится до 104 пунктов с объявленного прежде ноябрьского значения.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng топчется на уровне среды), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,5%).

Участники рынка ждут данных о ВВП США, которые будут опубликованы в четверг (16:30 МСК), и значения индекса PCE, ключевого для Федрезерва показателя инфляции, в пятницу.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизировались после трех сессий роста из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 в четверг составила $79,75 за баррель (+0,1% и +0,6% в среду), февральская цена WTI - $74,23 за баррель (+0,03% и +0,4% накануне).

Рынок на азиатской сессии корректировался вниз после публикации данных Минэнерго США, показавших увеличение как запасов нефти в стране, так и объемов ее добычи.

Согласно отчету ведомства, опубликованному накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, бензина - на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 1,485 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам недели на 1,686 млн баррелей. Добыча нефти в США достигла рекордных 13,3 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись на 200 тыс. б/с по сравнению с предыдущей неделей. Объем добычи был на 1,2 млн б/с выше, чем годом ранее, сообщило Минэнерго.

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