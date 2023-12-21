РФ за 11 месяцев увеличила экспорт продукции АПК в Индию в 1,5 раза до $1 млрд

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия в январе-ноябре 2023 года экспортировала в Индию продукции АПК почти на $1 млрд, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

За весь прошлый год экспорт вырос в 2,4 раза до $768 млн.

В натуральном выражении за 11 месяцев в Индию отгружено более 1,1 млн тонн продовольствия, что в 2,5 раза больше, чем в январе-ноябре 2022 года.

Основным экспортным продуктом является подсолнечное масло: его отправлено 852 тыс. тонн (в 2,5 раза больше) на $793 млн (почти в 1,5 раза больше). РФ стала самым крупным поставщиком этого масла в Индию. К началу декабря в эту страну было также отгружено 181 тыс. тонн соевого масла, что в 2,7 раза больше прошлогоднего на $164 млн (в 1,7 раза больше). Топ-3 замыкает чечевица. Ее поставки возобновились в октябре 2022 года после двухлетнего перерыва. За 11 месяцев экспортировано более 41 тыс. тонн чечевицы на $33 млн.

Кроме того, за 11 месяцев РФ поставила в Индию 27 тыс. тонн семян кориандра (на 9% меньше) на $15 млн (на 35% меньше). "Несмотря на сокращение, Индия в этом году остается крупнейшим импортером кориандра из России", - сообщает центр.

К началу декабря Индия занимала 8-е место среди крупнейших покупателей российских продовольственных товаров, тогда как по итогам 2022 года находилась на 11-м месте.

Согласно обзору, реализация экспортного потенциала РФ на индийском рынке в среднесрочной перспективе зависит от развития инфраструктуры. Расширение транспортно-логистических возможностей, в том числе в рамках международного коридора (МТК) "Север-Юг", будет способствовать сокращению издержек, считают авторы документа. "Для снижения транспортных расходов также важно, чтобы увеличивались индийские поставки в Россию. Сейчас деловые круги двух стран активно налаживают новые связи и перестраивают цепочки поставок. Одновременно развиваются транспортные коридоры, что дает основания рассчитывать на расширение спектра двусторонней торговли, в том числе в сфере сельскохозяйственной продукции", - считает руководитель направления по исследованиям Индии Института исследований развивающихся рынков "Сколково" Лидия Кулик, процитированная в обзоре.

Значительную роль будет играть устранение таможенных барьеров. В настоящее время наращивание отгрузок затрудняется как высоким и волатильным таможенным тарифом, так и множеством дополнительных таможенных платежей.

"В целом видятся перспективы увеличения поставок в Индию таких товаров, в которых у страны имеется существенная импортная потребность, а именно чечевицы, соевых бобов, соевого и подсолнечного масла, а также их жмыхов, различных кормов для животных. По некоторым из этих товаров в настоящее время у Индии довольно высокий уровень тарифной защиты, что препятствует активному экспорту из ЕАЭС. Но уверен, что эти и другие вопросы будут широко обсуждаться в рамках работы по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией", - отмечает директор департамента АПК Евразийской экономической комиссии Армен Арутюнян.

В настоящее время центр "Агроэкспорт" совместно с компанией Strategy Partners, ведущими производителями продукции АПК и экспертами разрабатывают концепцию повышения конкурентоспособности российского АПК на рынке Индии. Ключевые выводы концепции будут представлены отраслевому сообществу в 2024 году.