Денежная база в РФ выросла с 8 по 15 декабря на 100,5 млрд рублей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 15 декабря составил 18 252,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 8 декабря денежная база в России равнялась 18 152,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,55%, или на 100,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.