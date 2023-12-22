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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Денежная база в РФ выросла с 8 по 15 декабря на 100,5 млрд рублей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 15 декабря составил 18 252,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 8 декабря денежная база в России равнялась 18 152,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,55%, или на 100,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
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