Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 27 декабря снизится на 5%

Пошлина будет действовать до 10 января

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 27 декабря составит 3 тыс. 859,7 рубля против 4 тыс. 048,1 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизится на 5%.

На ячмень пошлина десятую неделю подряд будет нулевой. Пошлина на кукурузу повысится до 1 тыс. 148,6 рубля с 794,4 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $250 за тонну на пшеницу ($250,2 неделей ранее), $170,8 – на ячмень ($172,2), $194,5 – на кукурузу ($186,8).

Как сообщает Минсельхоз, в связи с новогодними праздниками эти пошлины будут действовать по 10 января включительно. Срок действия пошлин, которые объявят 29 декабря, – с 11 по 16 января.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу – до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.