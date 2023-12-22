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Железнодорожные билеты в Англии подорожают на 5% с марта

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Проезд железнодорожным транспортом в Англии подорожает на 4,9% в марте 2024 года, сообщило Министерство транспорта Великобритании.

Ранее цены на билеты корректировались на размер июльской инфляции (индекс розничных цен, RPI) плюс 1 процентный пункт, однако на фоне резкого всплеска инфляции власти ограничили размер повышения. В июле этого года розничные цены выросли на 9% в годовом выражении.

В прошлом году билеты подорожали на 5,9%, рекордными темпами с 2012 года. Инфляция в прошлом июле составляла 12,3%.

Повышение стоимости проезда коснется примерно 45% всех железнодорожных перевозок в Англии, которые напрямую регулируются правительством.

Стоимость годового проездного на популярных маршрутах в районе Лондона, по которым живущие в пригородах граждане ездят на работу в столицу, в следующем году превысит 5 тысяч фунтов ($6,36 тысячи).

20 декабря Управление транспорта Шотландии сообщило, что проезд на железных дорогах региона с апреля подорожает на 8,7%. В правительстве Шотландии считают, что нынешний уровень цен экономически не оправдан.

Великобритания Лондон Англия Шотландия
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