Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,5%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранял восходящий импульс прошлой пятницы на фоне позитивных сигналов с фондовых площадок Азии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,2-0,5% на фоне укрепления рубля, лидерами роста выступают бумаги Сбербанка и "Новолипецкого металлургического комбината".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3098,4 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1063,26 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 0,8%.

Доллар просел до 91,77 рубля (-0,23 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,6% "префы"), "Яндекса" (+0,8%), "Роснефти" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "Русала" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (+0,2%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,8%), "Норникеля" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "МТС" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, фондовые рынки входят в последнюю торговую неделю уходящего года с соответствующим замедлением активности из-за праздничных дней.

Во вторник ожидается выход ключевых данных по инфляции в Японии, которые могут дать новое направление для рынка азиатских акций и глобальных инвестиционных потоков. Тема инфляции остается в центре внимания, поскольку последние отчеты из США могут сигнализировать о потенциальном смягчении денежно-кредитной политики со стороны Федрезерва на следующий год, что коррелирует с замедлением инфляционного роста до предпочтительных целей, отмечает эксперт.

Тем временем, аналитики Goldman Sachs на минувшей неделе актуализировали свои прогнозы для индекса S&P 500, скорректировав целевой уровень на 2024 год в сторону увеличения до 5100 пунктов. Этот шаг ясно демонстрирует уверенность в благоприятных перспективах рыночной среды, считает Кабаков.

Российский рынок вполне способен продолжить отскок и продемонстрировать рост перед новогодними праздниками. В пятницу выросли акции Сбербанка на фоне заявлений главы банка Германа Грефа о предполагаемых рекордных выплатах за 2023 год по дивидендам в свете текущих финансовых достижений банка. Финансовый сектор вполне способен продолжить рост и в 2024 году. Глава Банка России ожидает, что 2024 год будет прибыльным для российских банков, прогнозирует финансовый результат больше 2 трлн рублей. При этом за 11 месяцев 2023 года банки заработали прибыль в объеме 3,2 трлн рублей, отмечает Кабаков.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в последнюю неделю 2023 года рынок акций продолжит расти к верхней границе краткосрочного ценового диапазона 3000-3300 пунктов по индексу МосБиржи, но достигнуть ее не сможет, поскольку настолько стремительный рост должен поддерживаться фундаментальными факторами, которых пока нет. Однако до конца года инвесторам на счета должны поступить дивиденды "ЛУКОЙЛа", часть из которых наверняка будет реинвестирована, что станет серьезным импульсом для роста российского рынка.

Кроме того, понедельник является последним днем для покупки акций "Норильского никеля" под дивиденды: ранее были одобрены выплаты в размере 915 руб. на акцию по результатам 9 месяцев 2023 г.

В США в пятницу индексы акций завершили торги без единой динамики (в пределах 0,1-0,2%), однако неделя закрылась умеренным ростом: Dow (+0,2%), S&P 500 (+0,8%), Nasdaq (+1,2%). Для S&P 500 это была восьмая неделя подряд, завершившаяся в "плюсе", что в последний раз наблюдалось в ноябре 2017 года, по данным Dow Jones Market Data.

Инвесторы оценивали макроэкономические статданные и корпоративные новости.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в ноябре снизился на 0,1% относительно предыдущего месяца и вырос на 2,6% к ноябрю прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали отсутствие изменений в помесячном сравнении и рост на 2,8% в годовом.

Помесячное снижение индекса PCE зафиксировано впервые с апреля 2020 года, а его рост в годовом сопоставлении оказался самым медленным с начала 2021 года.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлилось в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% в сентябре, в годовом - до 3,2% с 3,5%. Рынок в среднем ожидал подъема на 0,2% и 3,3% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Между тем, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в США в декабре повысился до 69,7 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее. Индикатор обновил максимум с июля. Предварительно сообщалось о росте индекса в этом месяце до 69,4 пункта. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали сохранения первоначальной оценки.

Продажи новых домов в США в ноябре упали на 12,2% в помесячном исчислении, максимальными темпами с апреля 2022 года, и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в ноябре до 685 тыс., по данным Trading Economics.

В Азии в понедельник на работающих рынках акций наблюдается умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,2%).

Биржи Гонконга, Южной Кореи, Австралии, Индии и многих других азиатских стран закрыты в связи с рождественскими праздниками. Торги в Европе и США в понедельник также проводиться не будут.

Цены на нефть

На нефтяном рынке стоимость февральских фьючерсов на Brent к закрытию торгов в пятницу составила $79,18 за баррель (-0,4%), февральская цена WTI - $73,47 за баррель (-0,5%).