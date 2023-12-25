ЦБ Китая влил в финсистему 471 млрд юаней через обратное РЕПО

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (Центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 381 млрд юаней ($53,65 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сообщает "Синьхуа".

Процентная ставка по семидневным операциям составила 1,8% годовых.

Кроме того, вливания в рамках операций 14-дневного обратного РЕПО составили 90 млрд юаней, ставка равнялась 1,95%.

Центробанк намерен поддерживать достаточный уровень ликвидности на рынке в преддверии окончания 2023 года, говорится в заявлении ЦБ.

На прошлой неделе НБК сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых. Годовой показатель остается на этом уровне по итогам четвертого заседания подряд, пятилетний - шестого.