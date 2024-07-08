Народный банк Китая расширил график сделок РЕПО и обратного РЕПО

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая начнет проводить срочные сделки на открытом рынке не только утром, но и днем, сообщила пресс-служба НБК.

ЦБ теперь сможет для повышения эффективности проводить операции РЕПО и обратного РЕПО каждый рабочий день с 16:00 по 16:20 по местному времени (11:00-11:20 по Москве). Обычно они проводились только в утренние часы.

Сделки будут совершаться со сроком "овернайт". Для операций РЕПО ставка будет на 20 базисных пунктов (б.п.) ниже ставки по семидневным операциям обратного РЕПО (сейчас - 1,8% годовых), для обратного РЕПО - на 50 б.п. выше.

Какой срок будет действовать дневное "окно", не уточняется.