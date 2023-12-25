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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Новые паромы для доставки грузов в Калининград будут строить на верфи "Звезда"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Три новых железнодорожных парома для доставки грузов в Калининград решено строить на ООО "Судостроительный комплекс "Звезда", заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире "Вести 24".

"Сегодня примерно 40-45% всего грузооборота Калининградской области обеспечивают морские перевозки. Но нам в будущем нужна полная независимость. Недавно президент Владимир Путин дал поручение о проработке вопроса о строительстве трех дополнительных железнодорожных паромов. И уже есть решение, что их будут строить на "Звезде", - сказал Алиханов.

По его словам "Росморпорт" практически уже занимается вопросом о подготовке проекта новых паромов, которые будут аналогичны тем, что были введены в эксплуатацию в начале этого года. Суть в том, чтобы паромы строились без использования импортных комплектующих.

"Проектное бюро должно выполнить эту работу в течение 7-9 месяцев. С учетом сроков строительства, понятно, что все три парома мы получим через 4-5 лет. Но это важно, так как два парома из четырех, что сегодня работают на линии, уже старые и будут заменены на новые и более эффективные", - сказал губернатор.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На середину ноября морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 25 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку ему обеспечивает "Роснефть" с заказом 26 судов. Сейчас в портфеле верфи более 50 судов. Это атомные ледоколы проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.

Калининград Судостроительный комплекс "Звезда"
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