Рынок акций РФ начал неделю с роста к 3100п по индексу МосБиржи

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов при смешанной динамике blue chips на фоне выходных в Европе и США в связи с празднованием католического Рождества; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3100 пунктов, при этом лидировали на корпоративных новостях бумаги "Яндекса" и "Магнита".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3099,02 пункта (+0,2%, днем индекс поднимался выше 3108 пунктов), индекс РТС - 1063,67 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4%.

Доллар к 18:50 просел до 91,77 рубля (-0,24 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+4%), "Магнита" (+3%), "Татнефти" (+2,1%), расписки TCS Group (+1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%), бумаги Polymetal (+1%), расписки OZON (+0,7%), акции ВТБ (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%).

Банк России принял решение о регистрации выпусков обыкновенных акций и привилегированных классов акций типа "А" и "Б" МКАО "Яндекс", говорится в сообщении регулятора. Согласно сообщению ЦБ РФ, МКАО "Яндекс" не присвоен ни ИНН, ни ОГРН.

В пресс-службе "Яндекса" сообщили "Интерфаксу", что компания продолжает готовиться к реструктуризации и находится в процессе регистрации новой компании в САР Калининградской области.

В четверг, 28 декабря, состоится заочное годовое собрание акционеров "Магнита", где будет рассматриваться вопрос о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Поддержку "префам" "Сургутнефтегаза" оказали корпоративные новости. По сообщению компании, чистая прибыль за 9 месяцев по РСБУ составила 1,436 трлн рублей, что оказалось выше рыночных ожиданий - консенсус "Интерфакса" по прибыли компании за 9 месяцев 2023 года сложился на уровне 1,24 трлн рублей.

"Сургутнефтегаз" в отчете по РСБУ за 9 месяцев (как и в отчете квартальной давности) частично закрыл статьи, позволяющие прямыми расчетами оценить величину ликвидных активов компании, которые принято называть "кубышкой". Между тем, по расчетам "Интерфакса", она могла в III квартале прибавить 14%, достигнув 5,8 трлн руб.

Подешевели в понедельник акции "Русала" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,2%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Газпрома" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций начал неделю спокойной нейтральной динамикой, индекс МосБиржи курсировал недалеко от 3100 пунктов. Большинство западных бирж замерли на время празднования католического Рождества, важных событий или публикаций не было.

Во вторник останутся закрытыми биржи Великобритании, Гонконга, Германии. В России в этот день от дивидендов "очистятся" акции "Норникеля" - торги акциями ГМК откроются с "гэпом" вниз до 4,7%. На предпраздничной неделе индекс МосБиржи может продолжать торговаться в нейтральном малоактивном ключе. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 декабря - 3025-3125 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, индекс МосБиржи торгуется вблизи отметки 3100 пунктов, и до конца года, скорее всего, он продолжит колебания вблизи этого уровня. Это связано с приближением новогодних праздников, в преддверии которых инвесторы будут лишь корректировать позиции, но не будут наращивать новые, как и фиксировать прибыль. Тем более что в следующем году вероятность роста сохраняется.

Среди лидеров роста выступили акции "Яндекса" на фоне известий, что ЦБ РФ принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций международной компании "Яндекса". Потенциально это указывает на возможный переезд компании в российскую юрисдикцию, что позитивно отразится на котировках бумаг и снизит инфраструктурные риски, считает аналитик.

Потенциал роста индекса МосБиржи полной доходности в следующем году может составить порядка 30%, при этом 20% может составить рост цен акций и около 10% - дивидендная доходность. По мультипликатору "цена-прибыль" (коэффициент Price to Earnings отражает отношение цены компании к годовой чистой прибыли) рынок торгуется с коэффициентом 4,7x при среднем за последние 10 лет значении в размере 5,7x, что говорит о недооцененности рынка, полагает Капустянский.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ньюсмейкером спокойного дня стал "Яндекс", получивший импульс к росту на фоне решения ЦБ РФ о государственной регистрации выпусков обыкновенных и привилегированных бумаг компании. Регистрация говорит о приближении развязки в реорганизации "Яндекса".

Расписки "Эталона" (+3,9%) в понедельник подскочили без видимых фундаментальных причин, по сути, лишь отступая от локальных минимумов прошлой недели. Бумаги Qiwi (+5%), как и большинство других акций, также выросли без очевидных драйверов.

Акционеры "Магнита" 28 декабря обсудят рекомендованные советом директоров дивиденды из нераспределенной прибыли в размере 412,13 руб. на акцию с текущей доходностью 6% и закрытием реестра 11 января. В целом "Магнит" старается поддерживать привлекательность своих акций, в том числе их обратными выкупами, а в следующем году дивидендная доходность бумаг может превысить 12%. При позитивном сценарии в перспективе ближайших месяцев котировки могут стремиться к максимумам с 2017 года с первой целью 7685 рублей. "Наша фундаментальная цена по акциям "Магнита" в настоящий момент установлена на уровне 8249 рублей. Важная среднесрочная поддержка расположена у 5980 рублей", - отметила Кожухова.

Акционеры "Татнефти" не смогли проголосовать по дивидендам за III квартал в размере 35,17 рублей (текущая доходность 5,2%) из-за отсутствия кворума, при этом повторное заседание назначено на 28 декабря. Тем не менее обыкновенные и привилегированные акции компании поднялись до очередных максимумов с 2020 года.

Во вторник активность на рынках должна несколько вырасти с возвращением на биржи инвесторов из США, но день все равно вряд ли принесет важные макроэкономические данные. Индексы МосБиржи и РТС консолидировались у сопротивлений 3100 и 1065 пунктов, не решаясь на резкие движения без внешних сигналов. Во вторник без промежуточных дивидендов за 2023 год откроются акции "Норникеля", в то время как акции "Газпром нефти" (доходность 9,1%) и "НоваБев Групп" (доходность 2,5%) последний день можно будет купить с дивидендами за 9 месяцев текущего года, напомнила Кожухова.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, стало известно, что внешние акционеры компании "Арктик СПГ 2" приостановили свое участие в проекте. По сообщению издания "Коммерсантъ", это французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC. Для "НОВАТЭКа" это может означать срыв долгосрочных контрактов на продажу СПГ и необходимость финансирования проекта за счет собственных средств, полагает Кочетков.

Рубль постепенно укрепляется. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вновь подтвердила, что ставка не будет снижаться в ближайшие месяцы, потребуется "два или три месяца, или больше", чтобы оценить устойчивость сокращения инфляции. Из данных слов можно сделать вывод, что ставка в 2024 году все же начнет снижаться - это позитив для строительных компаний и для рубля, поскольку периоды снижения ставки привлекают значительные средства на рынок ОФЗ, что приводит к укреплению отечественной валюты, говорит Кочетков.

В США в пятницу индексы акций завершили торги без единой динамики (в пределах 0,1-0,2%), однако неделя закрылась умеренным ростом: Dow (+0,2%), S&P 500 (+0,8%), Nasdaq (+1,2%).

Фондовые индексы США и Азии

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в ноябре снизился на 0,1% относительно предыдущего месяца и вырос на 2,6% к ноябрю прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали отсутствие изменений в помесячном сравнении и рост на 2,8% в годовом.

Помесячное снижение индекса PCE зафиксировано впервые с апреля 2020 года, а его рост в годовом сопоставлении оказался самым медленным с начала 2021 года.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлилось в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% в сентябре, в годовом – до 3,2% с 3,5%. Рынок в среднем ожидал подъема на 0,2% и 3,3% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

В Азии в понедельник на работающих рынках акций наблюдалась умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,1%).

Биржи Гонконга, Южной Кореи, Австралии, Индии и многих других азиатских стран закрыты в связи с рождественскими праздниками. Торги в Европе и США в понедельник также проводиться не будут.

Нефть

На нефтяном рынке стоимость февральских фьючерсов на Brent к закрытию торгов в пятницу составила $79,18 за баррель (-0,4%), февральская цена WTI – $73,47 за баррель (-0,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,85 млрд рублей (из них 9,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,26 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 4,79 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").