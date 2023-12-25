Рубль подорожал на подготовке экспортеров к последним налоговым выплатам года

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам понедельника; рубль вырос к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря.

Курс доллара составил 91,75 руб. в 19:00, что на 25 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 101 руб., подешевев на 74,5 копейки. При этом ранее в ходе торгов евро рос выше 102 руб. впервые с 20 октября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 47,28 копейки, до 95,91 руб. Курс китайского юаня опустился на 7,8 копейки - до 12,76 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к основным валютам по итогам понедельника, развернувшись вверх после снижения в ходе утренних торгов. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря, которым в четверг, 28 декабря, предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Сессия на внутреннем валютном рынке в начале недели прошла в спокойном режиме, в том числе, за счет того, что большинство ведущих мировых рынков, включая рынок энергоносителей, не функционировали в связи с рождественскими праздниками. В понедельник закрыты биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии.

Банк России в январе будущего года будет продавать валюту на внутреннем рынке в рамках операций по пополнению и использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "В январе мы будем продавать валюту. Буквально в ближайшее время объявим, какие продажи будут в январе", - сказала Набиуллина в интервью РБК.

Она отметила, что направление валютных операций в целом будет зависеть от цены на нефть. "Будем мы нетто-продавцом или нетто-покупателем, в значительной степени зависит от цены на нефть. Если цена на нефть останется на нынешнем уровне, то мы будем нетто-продавцом валюты. Если цена нефти будет $88-90 за баррель Brent, то мы можем перейти уже в статус покупателя валюты", - заявила глава ЦБ.

Российские экспортеры наращивают продажи валюты, но дело тут не только в том, что вступили в силу требования октябрьского указа президента об обязательной репатриации и продаже их выручки, сообщила Набиуллина. Она подтвердила свою позицию о том, что указ, действие которого на данный момент ограничено апрелем 2024 года, должен оставаться временным.

"Мы сейчас, действительно, видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки. Но здесь несколько факторов. Первое - все-таки валюту в основном продавали экспортеры, в том числе на фоне высоких цен на нефть, которые были в предыдущие месяцы. Там у нас тоже существуют лаги - от высоких цен на нефть до прихода экспортной выручки и ее продажи. И как раз продавалась валюта с высоких цен на нефть. Были разовые факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов. Плюс к этому мы видим, что некоторые экспортеры из-за высокой ставки по рублевым кредитам - здесь тоже работает наша денежно-кредитная политика - начали брать валютные кредиты, а потом валюту продавать, чтобы оплачивать свои рублевые расходы", - сказала Набиуллина.

По ее мнению, сейчас продажа валютной выручки не является определяющим фактором для курса рубля.

"Определяющие факторы, фундаментальные факторы, которые влияют на курс, - это состояние платежного баланса, наш экспорт, рублевый спрос на импорт. Рублевый спрос на импорт подогревался в том числе доступностью, быстрым ростом кредитов рублевых. Сейчас денежно-кредитная политика как раз оказывает влияние на стабилизацию курса, очевидно", - сказала Набиуллина, добавив, что ЦБ не ожидает резкого изменения ситуации на валютном рынке в момент истечения действия указа весной следующего года.

"Курс доллара в понедельник оставался на уровнях пятничных торгов. Основным драйвером удешевления рубля на прошлой неделе стали ожидания участников рынка по новым анонсируемым санкциям против РФ, к которым в понедельник добавился комментарий председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова относительно возможной корректировки программы продажи валютной выручки со стороны экспортеров. Свой прогноз по курсу пары "доллар-рубль" на конец года мы оставляем неизменным (в районе 95 руб./$1), ожидаем дальнейшего плавного удешевления российской валюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"Национальную валюту в начале недели поддержали цены на нефть, которые подросли на прошлой неделе, вкупе с приближением налогового периода. Также рублю способствует спокойный внешний фон из-за отсутствия торгов на глобальных рынках", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"В понедельник, 25 декабря, российский рубль укрепился. Биржевая активность в начале этой недели сократилась. В России завершается финансовый год и налоговый период, курсовые колебания становятся менее заметными", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подтвердила, что при текущей цене на нефть регулятор будет продавать валюту на рынке (покупки могут начаться при цене нефти марки Brent около $90 за баррель). По-видимому, это означает, что Минфин по максимуму использует ФНБ в 2023 году, что позитивно для рубля. Экспортеры могут активно продавать валюту в преддверии налоговых выплат. В этих условиях рубль может подорожать до 91,5 руб. за доллар", - указывают аналитики SberCIB Investment Research.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 декабря на 3,01 копейки, до 91,969 руб./$1, и увеличил курс евро на 29,18 копейки, до 101,5781 руб..

Торги контрактами по доллару и евро расчетами "сегодня" не проводились в понедельник на Московской бирже из-за праздничного выходного дня на западных площадках.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 1,03 копейки относительно пятницы и составил 91,9422 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $845,08 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился в понедельник относительно пятницы на 15,39 копейки, до 101,4873 руб. Объем торгов евро составил EUR357,667 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 декабря опустилась на 4 базисных пункта - до 15,3% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник относительно пятницы на 1 базисный пункт - до 15,19% годовых, на 3 месяца - повысилась на 9 базисных пунктов, до 14,33% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 14 базисных пунктов, до 12,26% годовых.