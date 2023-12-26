ХК "Металлоинвест" готовит выпуск двухлетних бондов на 400 млн юаней

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило планируемому выпуску 2-летних облигаций ХК "Металлоинвест" серии 001Р-07 объемом 400 млн юаней ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еААА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

О планах по размещению этого выпуска ранее не сообщалось.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, в соответствии с методологией АКРА, учитывая уровень рейтинга эмитента, использовался упрощенный подход к определению уровня рейтинга эмиссии. Ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

В предыдущий раз "Металлоинвест" выходил на публичный долговой рынок в ноябре, разместив выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей с привязкой к ключевой ставке ЦБ.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 52 млрд рублей, 4 выпуска облигаций на 4 млрд юаней и выпуск замещающих бондов на $285,8 млн.

"Металлоинвест" - один из мировых лидеров в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий российский производитель и поставщик железорудной и металлизированной продукции.