Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

ХК "Металлоинвест" завершила размещение облигаций на 400 млн юаней

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ХК "Металлоинвест" разместила выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 400 млн юаней, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые.

Сбор заявок на выпуск прошел 28 декабря без премаркетинга. Андеррайтером выступил Московский кредитный банк.

В предыдущий раз "Металлоинвест" выходил на публичный долговой рынок в ноябре 2023 года, разместив выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей с привязкой к ключевой ставке ЦБ.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 52 млрд рублей, 5 выпусков на 4,4 млрд юаней и выпуск замещающих бондов на $285,8 млн.

"Металлоинвест" - один из мировых лидеров в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий российский производитель и поставщик железорудной и металлизированной продукции.

Металлоинвест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Посол России в Эквадоре не ждет проблем с поставками бананов

Посол России в Эквадоре не ждет проблем с поставками бананов

Семья основателя Samsung продала акции на $2 млрд для уплаты налога на наследство

Семья основателя Samsung продала акции на $2 млрд для уплаты налога на наследство

Х5 отчиталась о восстановлении поставок курятины в магазины в регионах

Суд признал банкротом бывшего топ-менеджера банка "Волга-Кредит" Калинкина

Минфин впервые с августа вернется к продажам валюты/золота по бюджетному правилу

Минфин впервые с августа вернется к продажам валюты/золота по бюджетному правилу

Минсельхоз в 2024 г. не будет применять понижающий коэффициент в зерновой квоте

Минсельхоз в 2024 г. не будет применять понижающий коэффициент в зерновой квоте
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });