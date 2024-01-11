ХК "Металлоинвест" завершила размещение облигаций на 400 млн юаней

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ХК "Металлоинвест" разместила выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 400 млн юаней, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые.

Сбор заявок на выпуск прошел 28 декабря без премаркетинга. Андеррайтером выступил Московский кредитный банк.

В предыдущий раз "Металлоинвест" выходил на публичный долговой рынок в ноябре 2023 года, разместив выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей с привязкой к ключевой ставке ЦБ.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 52 млрд рублей, 5 выпусков на 4,4 млрд юаней и выпуск замещающих бондов на $285,8 млн.

"Металлоинвест" - один из мировых лидеров в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий российский производитель и поставщик железорудной и металлизированной продукции.