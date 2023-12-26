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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

"Флот Республики Татарстан" купит у "Татфлота" все его 45 пассажирских судов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - АО "Флот Республики Татарстан", созданное в этом году правительством Татарстана для организации пассажирских речных перевозок, купит у группы "Татфлот" 45 судов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на брифинге в Казани во вторник.

"Сейчас покупаем все 45 пассажирских судов и причальную инфраструктуру у "Татфлота", - сказал Ханифов.

По его словам, около десятка из этих судов слишком стары и "ни на что не годятся", их планируется обменять с доплатой на новые суда по программе утильсбора.

Еще 13 старых судов "Флот Республики Татарстан" отремонтирует, несколько дней назад совместно с татарстанским Минтрансом приступил к отбору подрядчиков. "Это теплоход серии "Москва", "Омики". Наши старые суда, которые честно отработали по 30-40 лет, но они очень хорошие, в них заложен достаточно большой запас прочности", - пояснил Ханифов.

В мае 2023 года правительство Татарстана учредило для развития речных пассажирских перевозок в регионе АО "Флот Республики Татарстан" с уставным капиталом 2 млрд рублей. В декабре правительство Татарстана распорядилось провести допэмиссию акций предприятия на сумму 210 млн рублей и оплатить ее принадлежащими Татарстану 25% акций "Татфлота".

"Флоту Республики Татарстан" сейчас принадлежат четыре новых судна: два "Метеора-2020" и два теплохода А217-1 ледового класса.

Пригородными речными перевозками в Татарстане до последнего времени занималась группа "Татфлот", связанная с владельцем "Производственно-строительного объединения "Казань" Равилем Зиганшиным. По информации местных СМИ, входящее в группу АО "Судоходная компания "Татфлот" является владельцем большинства пассажирских речных судов в регионе и сдает их в аренду АО "Татфлот", которое оказывает услуги по перевозке пассажиров.

Согласно информации на сайте "Татфлота", ему принадлежит более 85% пассажирского и грузопассажирского флота в республике, а также Казанский речной порт, Чистопольский пассажирский порт и пристань "Тетюши".

Татарстан Татфлот АО "Флот Республики Татарстан"
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