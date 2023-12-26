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Белгородская "Лесная сказка" создаст кондитерское производство в Курской области

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Кондитерская группа "Лесная сказка" планирует запустить производство кондитерских изделий в Курской области. Об этом говорится в сообщении Корпорации развития Курской области.

"Инвестор планирует запустить новое производство в IV квартале 2025 года. Объем инвестиций составит более 500 млн рублей. После реализации проекта будет создано не менее 200 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова гендиректора корпорации Владимира Лукина.

Во вторник Корпорация развития Курской области и компания подписали договор аренды земельного участка площадью 2,83 га в границах индустриального парка "Юбилейный". Подписи под документом поставили Лукин и гендиректор компании Ирина Цапенко.

Какие именно кондитерские изделия планирует выпускать компания, не уточняется.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Кондитерская группа "Лесная сказка" зарегистрировано в 2006 году в Белгородской области на территории промпарка Северный. Основной вид деятельности – торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Учредителем является Вадим Гуляев.

Он также является бенефициаром белгородского ООО "Конфектум", которое, как сообщалось, в 2002 году запустило в Белгородской области производство жевательного зефира (маршмеллоу) мощностью 1,8 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект составили 200 млн рублей.

Обеими компаниями руководит Цапенко.

Курская область Белгородская область ООО "Кондитерская группа "Лесная сказка"
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