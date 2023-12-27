Dow закрылся на второй по высоте отметке в истории

S&P и Nasdaq обновили максимумы с января 2022 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок начал последнюю, укороченную в связи с Рождеством торговую неделю года ростом, инвесторы оценивали новости компаний в ожидании снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году.

Шансы на то, что ФРС снизит ставки по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте, оцениваются трейдерами в 82%, по данным CME FedWatch.

Как стало известно на минувшей неделе, рост индекса PCE Core - ключевого индикатора для Федрезерва при оценке рисков инфляции - замедлился в ноябре в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% месяцем ранее, в годовом - до 3,2% с 3,5%, что повышает вероятность понижения процентных ставок регулятором.

Тем временем индикатор Chicago Fed National Activity Index (CFNAI), отражающий активность в экономике США, вырос до плюс 0,03 пункта в ноябре с минус 0,66 пункта месяцем ранее, сообщил во вторник рассчитывающий его Федеральный резервный банк (ФРБ) Чикаго. Положительное значение индекса говорит о росте активности, отрицательное - о снижении.

Акции разработчика радиоактивных фармпрепаратов RayzeBio Inc. взлетели в стоимости более чем вдвое, до $61,4 за штуку. Bristol Myers Squibb сообщила, что купит эту компанию из расчета $62,5 за акцию, или в общей сложности за $4,1 млрд, планирует закрыть сделку в первом полугодии 2024 года. Бумаги Bristol Myers потеряли в цене 1,6%.

Капитализация другой фармкомпании, китайской Gracell Biotechnologies, подскочила на 60,3% на бирже Nasdaq. Шведско-британская AstraZeneca, ADR которой подорожали на 0,3%, покупает Gracell за $1,2 млрд, включая $200 млн за достижение определенной регуляторной цели.

Рыночная стоимость транспортно-логистического гиганта FedEx Corp. повысилась на 1,6% на новостях об ускоренном обратном выкупе его акций на сумму $1 млрд.

Чипмейкер Intel Corp. подтвердил намерение инвестировать $25 млрд в строительство завода в Израиле, о котором власти страны сообщили в июне. Израильское правительство обещает компании стимулирующие меры на $3,2 млрд, ее капитализация поднялась на 5,2% - максимально с 16 ноября.

Акции Manchester United, владеющей одноименным футбольным клубом, подорожали на 3,4%. В понедельник стало известно, что британский миллиардер Джим Рэтклифф достиг соглашения о покупке 25% этой компании за 1,25 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд).

Котировки бумаг Apple Inc. снизились на 0,3% на новостях о том, что американские власти запретили ей продавать в стране "умные" часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2 из-за нарушения патентных прав.

Капитализация Southwest Airlines Co. сократилась на 1,2%. Авиакомпания отменила сотни рейсов в воскресенье и еще более 100 в понедельник из-за тумана в аэропорту Чикаго.

Цена акций крупнейшей в мире службы экспресс-доставки United Parcel Service уменьшилась на 0,1%. Daiwa Capital снизил их рейтинг до "нейтрального" с "выше рынка".

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,43% и составил 37545,33 пункта, завершив сессию на второй по высоте отметке в истории.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,42% - до максимальных с 4 января 2022 года 4774,75 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,54% и составил 15074,57 пункта, обновив максимум с 12 января прошлого года.