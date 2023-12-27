Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти (Brent торгуется выше $81 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2% во главе с "Татнефтью". Упали акции "Газпром нефти" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев (бумаги не входят в расчет основных индексов).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3099,64 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1064,71 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 91,7 рубля (+0,04 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (+1,2%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Яндекса" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), Polymetal (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-8%, до 855,55 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 82,94 рубля на акцию), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%).

Во "втором эшелоне" из-за отсечки дивидендов за 9 месяцев также просели акции "НоваБев Групп" (-1,8%, до 5266 рублей; выплаты - 135 рублей на акцию).

Комментарии аналитиков

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, азиатский рынок акций торгуется в среду на позитивной волне, следуя за ралли на Уолл-стрит на ожиданиях возможного смягчения денежной политики ФРС США уже в марте следующего года.

Экономическое восстановление Китая набирает обороты. Официальные отчёты Национального бюро статистики Китая свидетельствуют о внушительном прорыве в индустриальном секторе страны, который в ноябре продемонстрировал увеличение производства на 29,5% в годовом исчислении, в то время как октябрь и сентябрь показали рост на 11,9% и 2,7% соответственно. Тем не менее, за первые 11 месяцев 2023 года зафиксирован спад на 4,4%.

Индекс МосБиржи остается вблизи отметки в 3100 пунктов, сохраняя среднесрочные тренды в рамках бокового диапазона последних пяти месяцев, при этом лидируют акции нефтяных компаний. Рост цен на нефть Brent выступает поддержкой для российского рынка акций в заключительные сессии года, отмечает Кабаков.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поддержку ценам на нефть оказывает напряженная ситуация в Красном море. Котировки Brent вошли в зону сопротивления $80-83 за баррель, и нужен какой-то повод для ее пробития. В то же время, в обозримой перспективе ухода нефти Brent ниже $70 за баррель не ожидается.

В среду относительно дорогая нефть продолжит поддерживать акции нефтяных компаний. Накануне наблюдался рост акций "Газпром нефти", которые последний день торговались с дивидендами. Спрос на бумаги накануне отсечки реестра говорит об их силе и дает надежду на довольно быстрое закрытие дивидендного "гэпа", считает эксперт.

"В целом сегодня ждем продолжения снижения оборотов и спокойных торгов, быть может, с небольшой тенденцией к росту в случае возобновления подъема нефти. Пока она торгуется в районе закрытия вторника - около $81 за баррель. При этом стоит помнить, что на "тонком" рынке возможны сильные движения отдельных бумаг. Не исключены спекулятивные атаки во "втором эшелоне"", - отмечает Антонов.

Фоновые рынки США и Азии

В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,5%, при этом Dow Jones (+0,4%) закрылся на второй по высоте отметке в истории, S&P500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,5%) обновили максимумы с января 2022 года.

Инвесторы оценивали новости компаний в ожидании снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году.

Шансы на то, что ФРС снизит ставки по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте, оцениваются трейдерами в 82%, по данным CME FedWatch.

Как стало известно на минувшей неделе, рост индекса PCE Core - ключевого индикатора для Федрезерва при оценке рисков инфляции - замедлился в ноябре в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% месяцем ранее, в годовом - до 3,2% с 3,5%, что повышает вероятность понижения процентных ставок регулятором.

Тем временем индикатор Chicago Fed National Activity Index (CFNAI), отражающий активность в экономике США, вырос до плюс 0,03 пункта в ноябре с минус 0,66 пункта месяцем ранее, сообщил во вторник рассчитывающий его Федеральный резервный банк (ФРБ) Чикаго. Положительное значение индекса говорит о росте активности, отрицательное - о снижении.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в ноябре увеличилась на 29,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило Государственное статистическое управление. Таким образом, рост был зафиксирован по итогам четвертого месяца подряд. К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,82 млн).

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду котировки стабилизировались после обновления декабрьских максимумов накануне, инвесторы продолжают оценивать обстановку в Красном море.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $81,12 за баррель (+0,1% и +2,5% накануне), февральская цена WTI - $75,5 за баррель (-0,1% и +2,7% во вторник).

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали еще одно грузовое судно в Красном море, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на военного представителя мятежников Яхью Сареа. По его словам, экипаж коммерческого судна MSC United трижды проигнорировал предупредительные сигналы, после чего повстанцы запустили по нему ракеты.

Также во вторник Управление морских торговых операций Соединенного Королевства заявило о взрывах и пусках ракет в Красном море недалеко от порта Ходейды.

Ранее датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS сообщила о планах возобновить перевозки в Красном море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности судов. Управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, чьи слова приводит MarketWatch, назвал миссию позитивным шагом к восстановлению безопасных морских перевозок в регионе.