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Банк России трансформирует два департамента

Глава департамента управления данными покинет ЦБ РФ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Банк России создаст на базе двух департаментов новое структурное подразделение – департамент данных, проектов и процессов.

Как говорится в сообщении ЦБ, в этом подразделении с 15 января 2024 года будет консолидирован функционал по управлению данными и совершенствованию бизнес-процессов.

"Это решение позволит повысить эффективность внедрения современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, в бизнес-процессы Банка России", - отмечает ЦБ.

Банк России с 27 апреля 2024 года упразднит департамент управления данными и департамент проектов и процессов.

Директор департамента управления данными Алексей Луковников принял решение продолжить карьеру вне Банка России, покинет свой пост 29 декабря 2023 года.

Департаменту небанковского кредитования будут переданы функции по регулированию и надзору в системе кредитной информации.

ЦБ в конце 2020 года объявил о создании департамента управления данными на базе департамента обработки отчетности, к которому присоединился центр управления данными (входил в департамент статистики и управления данными). Новый департамент тогда возглавил Луковников, ранее занимавший пост chief data officer (CDO) блока "Финансы" Сбербанка.

До перехода в ЦБ Луковников с 2008 года работал в Сбербанке на различных должностях. В 2007-2008 годах был советником главного финансового директора банка "Ренессанс Капитал", в 2005-2007 годах – менеджер, старший менеджер департамента консультирования Deloitte, в 2004-2005 годах – старший консультант компании IBM, в 1996-2004 годах – эксперт управления информационных технологий Международного московского банка, в 1991-1996 годах – программист компании "Диасофт". Луковников в 1996 году окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет).

ЦБ РФ Банк России Алексей Луковников
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