Обнуление пошлины на импорт в ЕАЭС фосфатного сырья продлено еще на два года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие нулевой ставки ввозной пошлины для отдельных видов фосфатов (код 2510 20 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) на два года - до начала 2026 года.

"Мера способствует обеспечению загрузки производственных мощностей по выпуску минеральных удобрений в условиях ограниченных объемов производства фосфатов на территории Евразийского экономического союза", - прокомментировал через пресс-службу это решение директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Ставка ввозной пошлины в отношении природных фосфатов кальция, алюминиево-кальциевых фосфатов и фосфатного мела составляет в ЕАЭС 5% от таможенной стоимости. В 2013 году ЕЭК впервые по инициативе белорусской стороны обнулила пошлину на импорт указанных видов фосфатного сырья. Затем решение несколько раз продлевалось, последний - в 2021 году, до 4 января 2024 года.

Очередное продление нулевой пошлины будет распространяться на правоотношения, возникшие с 5 января 2024 года, отметили в ЕЭК.