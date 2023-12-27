ТМК 10 января начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-2027

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Трубная металлургическая компания" (ТМК) 10 января начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2027 году, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения может составить $500 млн, что соответствует номинальному объему евробондов ТМК с погашением в феврале 2027 года.

Ожидаемая дата окончания размещения - 24 января.

Замещаемый выпуск евробондов ТМК разместила в 2020 году, ставка купона по нему составляет 4,3%. Ближайший купонный платеж приходится на 12 февраля.

Замещающие облигации появились на рынке с прошлого года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. При этом все выплаты по замещающим облигациям осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Российские компании и банки, согласно президентскому указу, должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Однако многие из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогли, и в начале прошлой недели срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

В октябре ТМК и входящий в ее группу "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) предложили держателям долларовых евробондов внести целый ряд изменений в документацию выпусков. В частности, они выдвинули предложение согласовать возможность производить прямые платежи в рублях инвесторам, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, с учетом льготного периода в 30 рабочих дней. Держатели за пределами российского депозитарного контура, согласно предложенным изменениям, смогут получать прямые выплаты по заявлению.

ЧТПЗ в декабре сообщил, что получил согласие инвесторов на внесение изменений в условия обслуживания евробондов. Собрание держателей евробондов ТМК было перенесено на 25 января.