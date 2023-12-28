Рост розничных продаж в Японии в ноябре ускорился до 5,3%, превысив прогноз

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в ноябре выросли на 5,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Повышение длится уже 21-й месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 5%, сообщает Trading Economics.

Согласно уточненным данным, в октябре показатель увеличился на 4,1%, а не на 4,2%, как было объявлено ранее.

В прошлом месяце реализация автомобилей выросла на 11,3%, продуктов питания и напитков - на 5,8%, фармацевтической и косметической продукции - на 3,9%.

Розничные продажи в ноябре относительно предыдущего месяца повысились на 1% после того, как в октябре они снизились на 1,6%.

Промпроизводство в Японии в ноябре, по предварительным данным, уменьшилось на 0,9% относительно предыдущего месяца и на 1,4% по сравнению с ноябрем 2022 года.